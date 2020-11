Simandou 1 et 2 : les conventions ferroviaire et portuaire adoptées…

CONAKRY-Le gouvernement guinéen a adopté au cours du Conseil des ministres de ce jeudi 5 novembre 2020, les deux conventions ferroviaire et portuaire pour l’évacuation du minerai de fer des blocs I et II de Simandou par la compagnie Winning consortium.

Dans sa communication relative à ces conventions, le ministre des Mines et de la géologie a rappelé que la Convention de base du projet d’exploitation du gisement des blocs 1 et 2 du Simandou a été promulguée par le décret No D/2020/143/PRG/SGG du 3 juillet 2020, après l’adoption par l’Assemblée Nationale de la loi L/2020/004/AN du 26 juin 2020).

“Cette convention de base incluait les principes généraux sur la réalisation des infrastructures ferroviaires et portuaires. Ces deux conventions soumises au présent Conseil portent sur les conditions particulières de construction des infrastructures concernées. La finalisation de ces conventions complète donc le cadre d’investissement du projet des blocs 1 et 2 Simandou”, a expliqué Abdoulaye Magassouba.

Dans le cadre dudit procès, le Ministre a fait savoir que le Consortium s’engage à construire un chemin de fer d’une longueur de 650 à 679 km reliant la mine à un port en eaux profondes d’une capacité de 80 Millions de Tonnes par an (MTPA) situé à Matakang dans la préfecture de Forécariah sur les côtes guinéennes. Et dont la pose de la première pierre a été faite le mardi 6 octobre 2020.

Cout global

Le cout global du projet est estimé à 15 Milliards de dollars Us pour la mine, les infrastructures et les couts associés. A cela, s’ajoute 1 milliard Usd pour la construction d’une aciérie d’une capacité de 500 000 tonnes.

Le montant total des investissements envisagés est estimé à près de 16 milliards USD, répartis de la manière suivante : 1 milliard pour la réalisation de l’infrastructure portuaire 5,5 milliards pour la réalisation de l’infrastructure ferroviaire, 1,5 milliard pour la construction des équipements et installations de la mine, 7 milliards pour la Phase II du projet pour l’extension de la capacité de la Mine, du port et au doublement de la voie ferrée. En plus de 1 milliard pour la construction de l’aciérie d’une capacité de 500 000 tonnes.

L’investisseur s’était engagé, en fin 2019, à démarrer les travaux sur quatre axes. Entre autres : le reprofilage, la réhabilitation et l’agrandissement de 140 kilomètres de route reliant Kérouané et Kankan, le démarrage de la construction du Camp de Base, des routes d’accès et de l’Aéroport de Kérouané. Ainsi que la Phase exploratoire du plateau cible et le lancement des études de préfaisabilité et le démarrage des études et travaux de conception de la voie ferrée.

Négociés entre les représentants de l’Etat guinéen et ceux de l’investisseur, ces projets de Conventions, comportent, selon le ministre, un certain nombre de dispositions parmi lesquelles figurent les points ci-après : un droit applicable et stabilisation fiscale et douanière, un régime fiscal et douanier, des stipulations concernant le régime d’accès des tiers et le transfert des infrastructures ferroviaires et portuaires à l’Etat.

Il faut noter que la Société, ses Affiliés et ses sous-Traitants exclusifs sont assujettis aux impôts, droits, taxes et redevances fiscales conformément aux dispositions du Code Général des impôts, du Code douanier et du Code minier en vigueur à la date de signature de la Convention avec, toutefois, certaines exonérations ont été accordées conformément au caractère intégré et industriel du projet et des investissements qu’il requiert.

Le ministre Magassouba a fait savoir qu’ “à la fin de la durée des deux conventions qui est de 35 ans, les infrastructures portuaires seront transférées gratuitement à l’Etat en bon état d’entretien et de fonctionnement”.

Au terme des débats, le Conseil a adopté les deux conventions ferroviaire et portuaire et autorisé leur signature par les Ministres en charge des Mines, du Budget et des Transports.

