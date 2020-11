N'Zérékoré : le maire Moriba menace de "déloger" des commerçants du marché

CONAKRY-Depuis les pillages et incendies des commerces enregistrés pendant les violences postélectorales, les activités économiques restent toujours paralysées dans plusieurs villes du pays. N'zérékoré, la plus grande agglomération de la Guinée forestière, n'est pas en reste. Les boutiques et magasins restent toujours fermés au grand marché de Nzérékoré.

Face à l'enlisement de la situation, le maire de cette vielle Moriba Delamou a tapé du poing sur la table, menaçant de déloger tous les commerçants qui n'ouvriraient pas leurs boutiques. Mais ces derniers campent sur leur position. Il est hors de question pour eux d'ouvrir leurs commerces tant qu'ils ne se sentent pas en sécurité.

«Depuis l’élection présidentielle du 18 octobre, les commerçants sont victimes d’incendies, de pillages, et de beaucoup de dégâts. Le lendemain de l'élection, il y a eu beaucoup de pillages au grand marché de N'zérékoré. Ce sont les forces de l’ordre qui encadrent les loubards pour venir piller nos magasins. On n’a pas de recours à faire. Maintenant, vu l’injustice, on a décidé de fermer d’abord jusqu’à ce qu'on se sente en sécurité avant d’ouvrir nos magasins. C’est pourquoi, on a fermé. Maintenant, on a vu le maire et son équipe venir mettre la croix sur nos magasins. On ne sait pas pourquoi», nous a confié Barry Alhassane, commerçant au grand marché de Nzérékoré.

Le maire de la commune urbaine de Nzérékoré qui a dépêché une délégation pour marquer les lieux de commerces fermés, menace de déloger tous ceux qui refuseraient d’ouvrir leurs boutiques.

‘’Depuis deux à trois jours, il nous arrive de constater que les commerçants de façon volontaire, ferment leurs boutiques. Je ne sais pour quel objectif. Parce qu’ils doivent au moins informer la marie ou la chambre de commerce ou l’administration du marché. C’est pourquoi, moi, maire, et mes vices maires, la chambre de commerce, l’administration du marché, les services de polices communales, nous nous sommes rendus au marché pour marquer toutes les tables qui étaient abandonnées (…). Toutes les boutiques fermées, nous avons marqué par une croix. Pourquoi ? C’est un avertissement qu’on leur lance. La commune, la chambre de commerce, c’est un ultimatum qu’on lance aux commerçants, qui délibérément, sans raison aucune, ont abandonné leurs tables et leurs magasins. Si jamais, nous repassons et que nous retrouvons que ces tables ne sont pas occupées, elles seront déguerpies. A leurs places, nous allons donner à ceux qui veulent faire le commerce. Parce qu’ils ne doivent pas faire croire aux gens que Nzérékoré est une ville fantôme », a menacé Moriba Albert Délamou.

Le maire de Matoto aussi, Mamadouba Tos Camara avait proféré des menaces similaires à l'endroit des commerçants du marché de Matoto à Conakry.

Le Groupe organisé des hommes d’affaires, l'association des commerçants la plus représentative du pays, appellent les opérateurs à fermer jusqu’à nouvel ordre en guise de protestation contre les pillages auxquels ils sont victimes à l’occasion de chaque élection.

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d'Aricaguinee.com

A N'Z2rékoré.

Tél : (00224) 628 80 17 43