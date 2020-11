La Guinée sous "menace" ? Plusieurs étrangers arrêtés à Ourékaba...

La Guinée est-elle sous menace ? Dans la nuit du Jeudi 05 au Vendredi 06 Novembre 2020, au poste frontalier de Gninabè, sous-préfecture de Ourékaba, préfecture de Mamou, vingt-deux (22) citoyens Sierra-Léonais qui ont illégalement franchi la frontière, ont été interpellés aux environs de 22 Heures, annoncé aujourd'hui le Ministère de la sécurité et de la Protection Civile.

Aussitôt informées, précise la même source, les autorités préfectorales ont dépêché une mission mixte sur les lieux qui a ramené les vingt-deux (22) sujets dans la commune urbaine de Mamou.

Les suspects ont été gardés à la compagnie de Gendarmerie de ladite localité, avant leur mise en route pour Conakry à la demande du Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD).

Le Ministères en charge de la Sécurité et de la Protection Civile, de la Défense et de l’Administration du Territoire, félicitent la jeunesse de Ourékaba pour sa collaboration et assure les populations guinéennes de sa vigilance pour éviter toute atteinte externe ou interne à la sécurité nationale.

Faut-il rappeler que la Guinée a fermé ses frontières avec ses voisins du Sénégal, de la Guinée Bissau et de la Sierra Léone, depuis la veille de l'élection présidentielle.

A suivre…

