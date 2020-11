Contentieux électoral: Quand l'Exécutif "titille" à nouveau Cellou Dalein…

CONAKRY-A la veille de la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle, le gouvernement guinéen a titillé l'opposant Cellou Dalein Diallo, qui a revendiqué sa "victoire".

Ce jeudi 05 novembre, lors du conseil des ministres, l'exécutif guinéen a une nouvelle déploré l'attitude du leader de l'UFDG et encouragé la justice à faire la lumière sur les crimes.

"Le Conseil a déploré les actes d’incivisme et de violence qui ont suivi l’auto proclamation de victoire d’un des candidats et encouragé la justice à aller au terme des procédures judiciaires engagées afin d’identifier et poursuivre devant les tribunaux tous les coupables et commanditaires des crimes et délits qui ont fait de nombreuses victimes et des dégâts matériels considérables", a indiqué le porte-parole du gouvernement dans son compte rendu.

Le gouvernement prévient les compétiteurs électoraux que seuls les recours judiciaires prévus dans la législation guinéenne sont "démocratiques" et que toute autre forme de revendication électorale est génératrice de "conflits et de violence".

Appelant à l’esprit de "civisme et de tolérance de tous", l'exécutif guinéen invite à préserver la "paix et la cohésion sociale" pour faire de la Guinée un ilot de stabilité dans une sous-région trop longtemps agitée par des troubles de tous genres.

Africaguinee.com