Commerce: Qu'envisage Boubacar Barry face à la fermeture des marchés?

CONAKRY- Un peu plus de 2 semaines après le scrutin du 18 octobre 2020, certains marchés de Conakry et de certaines villes de l’intérieur du pays restent quasiment fermés. Et pour cause ? Victimes de pillages et d’actes de vandalismes lors de des violences postélectorales, les commerçants exigent des garanties sécuritaires avant de rouvrir leurs boutiques et magasins. La situation préoccupe les autorités alors qu'outre l'augmentation vertigineuse des prix, certains produits commencent déjà à manquer.

Interrogé par rapport à cette situation, le ministre du Commerce a tenté de rassurer les commerçants. «Les marchés ne sont pas fermés. Certaines boutiques sont fermées mais les activités reprennent peu-à-peu. Les dispositions prises sont d’ordre général. Il y a des problèmes particuliers au niveau des marchés. C’est pourquoi, hier nous avons convoqué les responsables des marchés parce que la réalité du marché de Koloma (sur l’Axe, Ndlr) n’est pas la même que celle du marché de Taouyah (sur la corniche nord) ou du marché Niger (situé à Kaloum, Ndlr). Donc, il faut spécifiquement voir les choses pour pouvoir trouver des solutions globales qui satisfassent tout le monde», a précisé le ministre Boubacar Barry interrogé par Africaguinee.

Au-delà de l’activité commerciale, souligne M. Barry, le gouvernement a pour mission d’assurer la sécurité des biens et des personnes sur toute l’étendue du territoire national. C’est pourquoi, a-t-il indiqué : « Les premières mesures ont été prises et des mesures complémentaires seront prises au niveau de ces espaces de vente pour que tout le monde soit rassuré de reprendre leur activité. Vous savez dès qu’il y a un petit événement, les bandits et les vandales profitent pour aller s’attaquer aux biens des uns et des autres. Il faut mettre fin à ce cycle récurrent de violences. Et le gouvernement prend des mesures pour ça. Sinon les activités sont en train de reprendre», a rassuré le ministre du commerce.

Les activités économiques dans le pays ont été durement impactées par la crise postélectorale. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté alors que certains commerçants sont toujours réticents à rouvrir par peur de pillages.

C'est dans ce contexte que les maires de Matoto, Mamabouba Tos Camara et de Nzérékoré, Moriba Délamou menacent de «déloger» les opérateurs économiques qui refusent de rouvrir leurs magasins. Pendant ce temps, le Groupe organisé des hommes d’affaires (Goha) appelle à la fermeture des marchés jusqu’à nouvel ordre.

Affaire à suivre…

Abdoul Malick Diallo

Pour africaguinee.com

Te : (+224) 669 91 93 06