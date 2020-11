Lancement d’une mission d’étude pour l’élaboration d’une stratégie de relance du secteur privé

Conakry le 20 octobre 2020. Le Ministère en charge des Investissements et des Partenariats Publics et Privés avec l’appui d’Enabel, l’Agence Belge de Développement, lance une mission d’élaboration d’une Stratégie de Relance du Secteur Privé dans le contexte Post COVID-19.

La mission réalisée par le Cabinet ESPartners (ESP) s’étendra sur l’ensemble du territoire national et touchera un échantillon représentatif de toutes les catégories d’entreprises. Elle s’inscrit dans la vision d’élaboration d’une feuille de route qui servira de base pour l’assise d’un secteur privé plus inclusif et plus compétitif. Le but étant d’appuyer l'élaboration du Plan National de Développement Économique et Social 2021-2025 (PNDES 2021-2025).

De façon plus spécifique, cette mission permettra :

- D’analyser l’impact de la pandémie de covid-19 sur l’économie guinéenne par secteur d’activités et type d’entreprises ;

- De faire un inventaire des principaux besoins d’appui technique et besoins de financement par secteur d’activités et par type d’entreprise ;

- De formuler des recommandations stratégiques et opérationnelles sur 5 ans, intégrant des recommandations sur le cadre d’exécution et un budget détaillé pour la relance du secteur privé.

Cette stratégie, renseignée par des données quantitatives et impliquant les principaux acteurs du secteur privé, vise aussi à :

- Tirer les enseignements des précédentes stratégies ;

- Mettre un accent particulier sur l’opérationnalisation et la coordination des parties prenantes;

- Gérer de façon plus optimale l’allocation des ressources.

A cet effet, le Ministère en charge des Investissements et des Partenariats Publics et Privés et son Agence de Promotion des Investissements Privés (APIP) en partenariat avec le Ministère du Plan et du Développement Économique, le Ministère de l'Industrie et des PME, le Ministère du Commerce, le Ministère de l’Economie et des Finances, le Fonds de Développement Industriel et des PME (FODIP), l’Institut National des Statistiques (INS) ainsi que la Bourse de Sous-Traitance et de Partenariat (BSTP) invitent l’ensemble des entreprises, les structures d’appui au secteur privé, les chambres de commerce et d’industrie, la chambre des mines, les organisations patronales, les directions sectorielles à être attentifs aux sollicitations du Cabinet ESP et des enquêteurs qui seront sur le terrain durant les mois d’octobre et de novembre.

Transmis par le Service communication et relations publiques du Ministère en charge des Investissements et des partenariats Publics Privés