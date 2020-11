Guinea Alumina Corporation S.A. (GAC) est une société minière œuvrant dans les domaines de l’extraction et de l’exportation de bauxite métallurgique. Filiale à part entière d’Emirates Global Aluminium (EGA) établie aux Émirats arabes unis, la société exploite une concession minière située au nord-ouest de la République de Guinée, en Afrique de l’Ouest. Une fois extrait, le minerai est transporté par chemin de fer vers les installations portuaires de la compagnie situées à Kamsar, sur la côte Atlantique du pays, pour ensuite être expédié sur les marchés mondiaux par voie maritime. GAC compte 1 000 employés, et une fois la montée en puissance réalisée, l'entreprise devrait produire environ 12 millions de tonnes de bauxite par an. Son plan minier actuel prévoit une exploitation jusqu’en 2040.

GAC recrute : UN(E) (1) SURINTENDANT(E) COMPTABLE

Site d’affectation : Kamsar

Date de publication : 05 Novembre 2020

Objectif :

Planifier et gérer la mise en œuvre des processus et des procédures de la comptabilité financière et les fonctions d’établissement de rapports financiers, conformément aux principes comptables nationaux et internationaux convenus et aux normes légales, tout en fournissant des informations et des rapports financiers exacts et opportuns pour soutenir la prise de décisions de la direction et la gestion efficace des flux de trésorerie.

Tâches principales ;

Elaborer et superviser la mise en œuvre des politiques fonctionnelles, systèmes, processus, procédures et contrôles couvrants tous les domaines de la fonction de contrôle financier de telle sorte que toutes les exigences procédurales / législatives pertinentes sont remplies, tout en offrant une qualité, un service rentable de manière cohérente.

Gérer la préparation et recommander le budget de la section de la comptabilité et des rapports statutaires en préparant des analyses et des données relatives à des éléments précis, selon les directives.

Assurer la conformité à toutes les politiques de sécurité, de qualité et de gestion de l'environnement, des procédures et des contrôles pertinents dans la section afin de garantir la sécurité des employés, la conformité aux lois et une attitude environnementale responsable

Superviser les activités quotidiennes de la section de la comptabilité et des rapports statutaires pour veiller à ce que les processus de travail soient mis en œuvre comme prévu et se conformer aux politiques, aux processus et aux procédures établis.

Superviser et assurer l'enregistrement précis et la maintenance de toutes les transactions financières/ informations au sein de l'entreprise selon les normes établies et en conformité avec les normes comptables locales et internationales, les règlements et les politiques de l'organisation.

Vérifier avec exactitude tous les documents de dépenses afin de déterminer s’ils sont conformes à tous les paramètres des contrats signés, les accords et du budget alloué avant de les transmettre à son Supérieur pour approbation.

Gérer l'exécution des activités de clôture de fin d'année, de fin de mois et le rapprochement à temps des comptes du grand livre général et des banques en accord avec les règlements et les normes définis pour assurer la compilation rapide des comptes mensuels rapprochés selon les politiques et procédures.

Superviser la coordination et les activités des vérificateurs internes et externes et veiller à ce que tous les problèmes de vérification et de conformité soient réglés en temps opportun.

Assurer le respect des normes légales et des politiques et procédures de GAC et EGA.

Coordonner la préparation de l'analyse financière et tous les rapports comptables et financiers en accord avec les lignes directrices et les normes comptables définies afin de faciliter la prise de décisions en matière de gestion et remplir les exigences en matière de déclaration réglementaire.

Analyser les écarts mensuels des éléments des états financiers, les ratios comptables, conseiller la gestion des tendances financières et fournir une analyse financière critique pour une prise de décision précise.

Assurer la coordination et la communication efficace avec toutes les entités internes et externes pour s’assurer que les activités et les rapports comptables soient livrés de la manière la plus efficace.

Superviser les activités et le travail de ses subordonnés en fournissant un feedback formel et informel afin de s’assurer que tous les travaux au sein de la section de la comptabilité sont effectués d'une manière efficace et conformément aux objectifs individuels fixés.

Qualifications/Compétences

Être titulaire d’une Maitrise en économie, finance, comptabilité ou équivalent.

Avoir une connaissance approfondie des normes comptables OHADA et IFRS.

Avoir au moins 10 ans d'expérience dans les opérations de gestion de la comptabilité financière, dans une grande entreprise multinationale, y compris au moins 5 ans dans des postes de responsabilités de manière progressive.

Avoir une expérience dans l'interaction avec les auditeurs externes et des représentants des institutions financières nationales et internationales.

Être un comptable qualifié complet (DEC) est un atout.

Avoir une connaissance des normes comptables de gestion financière statutaires et internes et une connaissance du secteur minier.

Avoir une connaissance des règlements, des politiques et procédures financiers.

Avoir des compétences solides en matière de communication et de présentation.

Idéalement avoir de solides compétences de l’outil Microsoft Office et du Logiciel SAP.

Pour postuler :

Dossier de candidature : Curriculum Vitae (CV), lettre de motivation,

Envoyer votre dossier de candidature, adressé aux Ressources humaines GAC, portant la mention de : UN(E) (1) SURINTENDANT(E) COMPTABLE , par courriel à l’adresse suivante : gacrecruitment@ega.ae (en indiquant obligatoirement le titre du poste).

Date limite de dépôt : 10 jours à compter de la date de publication (15/11/2020 à 14 h)

Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Important : seuls les candidats présélectionnés seront contactés.