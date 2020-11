Crise postélectorale : A Kankan, les prostituées aussi augmentent les prix...

KANKAN- Alors que les prix des denrées alimentaires sont en nette hausse dans la commune urbaine de Kankan, depuis le lendemain de l'élection présidentielle, les travailleuses de sexe ont, à leur tour, revalorisé les prix de leurs... services, constate notre correspondant dans la région.

Autrefois, à 30.000 Gnf, il faudra aujourd’hui débourser entre 40 à 50.000 Gnf pour assouvir ses désirs chez les travailleuses de sexe à Kankan. Quant au déplacement nocturne qui se négociait à 100.000, c’est désormais à 150.000 Gnf.

Rencontrée dans un bar, A.K une prostituée justifie cette augmentation : “avant, on faisait payer 30.000 GNF le passage. Mais les gérants de motels qui nous louent les chambres ont augmenté le prix. Nous aussi, on a décidé de faire payer les clients entre 40 et 50.000 GNF. Le déplacement pendant la nuit qui était à 100.000, c'est désormais 150.000 GNF”.

Les clients trouvent cette augmentation est très exorbitante, surtout en cette période crise. «Les prix sont très exorbitants en ce moment. Sinon, avant, je donnais seulement 20.000 Fg ou 30.000 pour assouvir mes désirs. Mais actuellement il faut entre 40.000 à 50.000 GNF. La situation est très délicate», déplore un jeune garçon qui a préféré garder l'anonymat.

Interrogé sur les raisons de l’augmentation du prix de la location des chambres dans les motels, les gérants n'ont voulu donner suite à nos questions. Mais il faut souligner la crise postélectorale n'est pas loin de cette ascension des prix.

Dans la commune urbaine de Kankan, les prix de certaines denrées alimentaires sont en hausse depuis plusieurs semaines. De 335. 000 GNF avant l’élection présidentielle du 18 octobre dernier, le prix du sac de riz se vend aujourd’hui à 350 000.

Depuis Kankan, Facely Sanoh

Pour Africaguinee.com