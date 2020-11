Bras de fer entre Alpha Condé-Cellou et cie: Ce que préconise Djènè Kaba Condé...

CONAKRY-La Première dame de la République Hadja Djénè Kaba Condé vient d'adresser un message à l'endroit des responsables politiques alors que la Guinée fait face à l'incertitude, dans l'attente des résultats définitifs de l'élection présidentielle.

"En ma qualité de 1ère dame, mère de famille, je mets chacune des composantes de notre société devant sa responsabilité pour éviter le pire pendant qu'il est encore temps. Je demande aux leaders politiques de mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation", a-t-elle lancé.

La première dame livre aussi un message aux jeunes auxquels, elle demande de "renoncer à la violence".

En Guinée, les violences postélectorales ont fait 21 morts selon le Gouvernement, bien beaucoup plus selon l'opposition. Alors que les craintes d'une nouvelle escalade de violences sont présentes, la première appelle la société civile à focaliser et à intensifier ses activités sur le "vivre-ensemble" et aux religieux à prêcher la "paix et l'unité nationale".

"Ne sommes-nous pas une famille en Guinée ? Lequel d'entre nous n'est pas le fruit d'un métissage proche ou lointain de plusieurs de nos ethnies. La diversité linguistique qui nous caractérise devrait être notre plus grande richesse au lieu d'être source de nos problèmes", a averti Hadja Djénè Kaba Condé.

A suivre…

Africaguinee.com