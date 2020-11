Duel Trump-Biden : les premiers résultats de la présidentielle américaine…

Qui du sortant Donald Trump et du candidat démocrate Joe Biden va remporter l'élection présidentielle américaine ? L'élection la plus suivie de la planète réserve des surprises.

Comme en 2016, les électeurs américains démentent tous les sondages qui donnaient le candidat démocrate favoris. La vague bleue espérée par les démocrates n'a pas eu lieu. Les premiers résultats sont très serrés.

Le président sortant Donald Trump s'en sort pas mal avec des Etats clefs, notamment l'Ohio, la Floride (29 grands électeurs), la Caroline du Nord (16 grands électeurs). Joe Biden remporte l'Arizona (11 grands électeurs), ce qui n'était pas arrivé depuis au moins deux décennies pour un candidat démocrate.

Au moment où nous mettions cette dépêche en ligne, Joe a une légère avance en nombre de grands électeurs sur Trump, mais rien n'est encore joué. A noter que pour être déclaré élu, il faut engranger au moins les 270 grands électeurs.

Qui du Républicain Donal Trump et du démocrate Joe Biden passera les quatre prochaines années à la maison blanche ? La réponse c'est pour bientôt. En attendant, chacun des deux candidats se montre très optimiste quant à ses chances de "victoire".

Pour l'heure, Donald Trump dispose de 212 grands électeurs en remportant les Etats suivants : la Floride, le Texas l'Indiana, le Kentucky, la Virginie Occidentale, la Caroline du Sud, l'Oklahoma, l'Alabama, le Mississippi, le Tennessee, l'Arkansas, la Louisiane, le Dakota du Nord et le Dakota du Sud, le Wyoming, le Nebraska, le Kansas, l'Utah, le Missouri, l'Ohio, le Montana, l'Idaho, l'Iowa.

De son côté, Joe Biden a 223 grands électeurs en gagnant dans les Etats suivants : le Vermont, la Virginie, le Delaware, DC, le Maryland, le Massachusetts, Rhode Island, le New Jersey, le Connecticut, l'Illinois, New York, le Nouveau Mexique, le Colorado, le New Hampshire, le Minnesota, l'Arizona, Hawaï, la Californie, l'Etat de Washington, l'Oregon.

A suivre...

Africaguinee.com