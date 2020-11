Guinea Alumina Corporation S.A. (GAC) est une société minière œuvrant dans les domaines de l’extraction et de l’exportation de bauxite métallurgique. Filiale à part entière d’Emirates Global Aluminium (EGA) établie aux Émirats arabes unis, la société exploite une concession minière située au nord-ouest de la République de Guinée, en Afrique de l’Ouest. Une fois extrait, le minerai est transporté par chemin de fer vers les installations portuaires de la compagnie situées à Kamsar, sur la côte Atlantique du pays, pour ensuite être expédié sur les marchés mondiaux par voie maritime. GAC compte 1 000 employés, et une fois la montée en puissance réalisée, l’entreprise devrait produire environ 12 millions de tonnes de bauxite par an. Son plan minier actuel prévoit une exploitation jusqu’en 2040.

GAC recrute : UN(E) INSPECTEUR (TRICE) OPÉRATIONS PORTUAIRES

Site d’affectation : Kamsar

Date de publication : 02 Octobre 2020

Objectif :

Gérer le processus de contrôle/qualité dans la manipulation et le chargement sécuritaires de la bauxite et des stocks au cargo-pont

Tâches principales :

Intégrer la sécurité comme priorité absolue dans toutes les activités opérationnelles de GAC.

Intégrer les plans de sécurité et de qualité ainsi que les plans environnementaux spécifiques à GAC dans toutes les activités opérationnelles.

S’assurer que les normes de qualité de GAC pour l’expédition sont respectées. Avoir une expérience préalable du chargement en vrac sur différents types de navires, avec une bonne connaissance des objectifs opérationnels, des indicateurs clés de performance et de la qualité.

Avoir une expérience antérieure à divers environnements culturels.

Avoir de bonne connaissance des processus contrôle qualité pour la manipulation et l’expédition sécuritaires de la bauxite conformément au code IMSBC et au code BLU.

Analyser les données obtenues du laboratoire pour l’expédition sécuritaire de la bauxite. Gérer tous les documents d’expédition du début à la fin. Être capable de rédiger et compiler des procédures pour les processus d’expédition de qualité.

S’assurer que des indicateurs de rendement clés sont en place pour surveiller, analyser et rendre compte de la performance opérationnelle de l’entreprise. Gérer la performance des sous-traitants.

S’assurer en priorité du suivi des politiques, processus et procédures EGA et GAC existants.

Veiller au respect de tous les processus et procédures opérationnels pertinents. Coordonner l’élaboration de politiques et de procédures particulières de GAC au besoin.

Prendre des mesures pour prévenir toute non-conformité, identifier et consigner tout problème relatif au produit, au processus et au système de qualité.

Exécuter d’autres tâches ou affectations connexes selon les directives.

Qualifications/Compétences

Être titulaire d’un diplôme en marine ou en transport/logistique.

Être détenteur d’un certificat ISO 9001. Avoir une bonne connaissance du Code maritime international sur les cargaisons solides en vrac/code BLU.

Avoir au moins 5 ans d’expérience dans le secteur opérationnel de la marine et des activités de la navigation.

Avoir une expérience dans le transbordement de matières en vrac, y compris le processus de qualité des produits.

Compétences efficaces en communication et en relations interpersonnelles.

Avoir la capacité à travailler dans un environnement de travail multiculturel.

Être capable de travailler en équipe, avoir la capacité de former et d’influencer ses collaborateurs.

Capable de se conformer aux normes médicales de l’entreprise.

Pour postuler :

Dossier de candidature : Curriculum Vitae (CV), lettre de motivation,

Envoyer votre dossier de candidature, adressé aux Ressources humaines GAC, portant la mention de : UN (E) INSPECTEUR (TRICE) DES OPÉRATIONS PORTUAIRES, par courriel à l’adresse suivante : gacrecruitment@ega.ae (en indiquant obligatoirement le titre du poste).

Date limite de dépôt : 10 jours à compter de la date de publication (12/11/2020 à 14 h)

Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Important : seuls les candidats présélectionnés seront contactés.