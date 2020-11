Victoire "contestée" d'Alpha Condé : Que fera la Cour Constitutionnelle ?

CONKARY-La balle est désormais dans le camp de la Cour Constitutionnelle, seule institution compétente, pour le règlement du contentieux électoral. Le délai limite pour le dépôt des recours a expiré ce dimanche à 00 heure.

En Guinée, les résultats provisoires de l'élection présidentielle proclamés par la commission électorale nationale indépendante (CENI) donnent Alpha Condé vainqueur avec 59.49%, suivi par son éternel rival Cellou Dalein Diallo, qui a obtenu 33%.

Ces résultats sont contestés et rejetés en bloc par le collectif des dix candidats qui dénoncent des "fraudes massives". "Requinqués" à bloc par les récentes observations de l'Union Européenne, de la France et des Etats-Unis, qui ont unanimement émis des réserves sur les résultats provisoires proclamés par la CENI, les adversaires d'Alpha Condé ont tous décidé de porter des requêtes en contestation devant la Cour Constitutionnelle, espérant qu'elle saura rétablir la "vérité des urnes".

Comment démêler les écheveaux ? L'institution en charge du règlement du contentieux électoral a désormais tout au plus six jours. L'arbitrage de la Cour Constitutionnelle, seule compétente pour valider ou invalider les résultats, ne durera pas plus d'une semaine.

Selon l’article 163 du Code électoral, après le dépôt par la CENI des résultats provisoires, si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée par l'un des candidats au Greffe de la Cour Constitutionnelle dans les huit (8) jours qui suivent le jour où la première totalisation a été rendue publique (le 24 octobre 202), la Cour constitutionnelle proclame élu le Président de la République.

Toutefois, précise le texte, en cas de contestations, la Cour constitutionnelle examine les requêtes formulées avant de proclamer les résultats définitifs.

"En cas de contestation, la requête est communiquée par le Greffier en Chef de la Cour constitutionnelle aux autres candidats intéressés, qui disposent d'un délai maximum de quarante-huit (48) heures pour déposer un mémoire en réponse», stipule l’article 166 du Code électoral.

En son article 167, le Code dispose que «La Cour constitutionnelle statue dans les trois (3) jours qui suivent la transmission des mémoires. Son arrêt emporte proclamation définitive ou annulation de l'élection ».

Dossiers à suivre…

Africaguinee.com