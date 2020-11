Exclusif-le coronavirus atterrit à la Cour Constitutionnelle : Un juge testé positif…

CONAKRY- C'est une information de dernière minute ! Alors que la Cour Constitutionnelle s'apprête à commencer de statuer sur le contentieux électoral, un de ses juges a été testé positif au nouveau coronavirus.

Le personnel de la Cour a été prié de rester à la maison. Les locaux de l'institution sis au quartier Almamya seront désinfectés ce lundi 2 novembre 2020, tous les travailleurs seront testés, a-t-on appris.

Selon nos informations, la personne malade avait un de ses proches qui est positif au Covid-19. Elle continuait de venir à la Cour et participait à toutes les plénières. Les résultats de son test sont sortis en début de Week-end. Et…ils sont positifs.

"Aujourd'hui on était venu le matin, mais on nous a demandés de rentrer. Ils vont désinfecter le bâtiment. Après on fera le test PCR parce qu'on est en période électorale. Il y a les procès-verbaux qui montent et descendent. Tout le monde touche et il y a énormément de contact", a confié une source proche de la Cour Constitutionnelle.

A suivre…

