Présidentielle en Guinée: importante précision de la Commission de la CEDEAO

ABUJA-La Commission de la CEDEAO (communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest) vient d'apporter des précisions au sujet d'une déclaration attribuée à Jean Claude Kassi-Brou, par rapport à l'élection présidentielle du 18 octobre en Guinée.

"Depuis quelques heures, des personnes malintentionnées font circuler sur les réseaux sociaux, une fausse affiche avec des propos attribués au Président de la Commission de la CEDEAO au sujet du déploiement des observateurs de l’Union Africaine et des Nations Unies ; et des procédures légales de remontée des procès-verbaux lors de l’élection présidentielle du 18 Octobre 2020 en République de Guinée. La Direction de la Communication de la Commission de la CEDEAO apporte un *DÉMENTI FORMEL ET CATÉGORIQUE* à cette fausse information et informe que toutes les déclarations du Président de la Commission de la CEDEAO sont disponibles sur le site internet de la Commission", dément l'instance exécutive de l'organisation sous-régionale.

La Commission de la CEDEAO informe l’opinion publique qu’elle prendra toutes les dispositions nécessaires pour rechercher et traduire devant les juridictions compétentes, les auteurs de cette fausse information.

Que dit la déclaration déclarée fausse ?

"Les observateurs électoraux que nous avons envoyé en Guinée avec le mandat de l'UA et de l'ONU sont formels dans leur conclusion : les procédures légales de remontée des procès-verbaux ont été respectées".

Africaguinee.com