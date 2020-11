La lutte contre la Covid-19 compromise ? le personnel soignant annonce une grève…

CONAKRY-C'est une menace à ne pas prendre à la légère ! Le collectif du personnel soignant impliqué dans la lutte contre la pandémie du covid-19, menace d'aller en grève, à compter du 13 novembre 20. Mais avant, un sit-in est prévu ce lundi 02 novembre au CHU-Donka.

C'est le responsable du collectif qui a confirmé l'information à un Africaguinee.com, ce dimanche, 1er novembre 2020. Selon lui, cette menace est liée au non-respect des engagements tenus par le gouvernement, notamment dans sa politique de riposte contre le coronavirus. En effet, dans son discours du 23 juin 2020, sur la phase 2 axée sur la politique économique et sociale de riposte contre la covid-19, le premier ministre chef du gouvernement, Kassory Fofana déclarait ceci :

«La phase 2 du plan de riposte se devait de reconnaître l’implication exceptionnelle qui a été et qui est toujours celle des personnels de santé ainsi que des forces de défense et de sécurité qui les accompagne dans la lutte contre la COVID-19. Les effectifs impliqués dans la riposte percevront donc des primes exceptionnelles sur la période de trois mois de juillet à septembre 2020.

Les différents ministres concernés par les mesures que je viens d’indiquer présenteront dans les prochains jours chacun en ce qui le concerne les détails des différentes actions du Gouvernement” avait promis Dr Ibrahima Kassory Fofana, chef du gouvernement.

Quatre mois après cette promesse majeure, le personnel soignant impliqué dans la lutte contre le coronavirus n'a perçu aucun centime de ces primes promises, explique ce médecin soignant. Ce, malgré les démarches effectuées auprès des autorités concernées, explique le responsable du collectif du personnel signant.

«Aujourd'hui le personnel soignant n'a pas reçu ses primes. Nous avons écrit au ministère de la santé, à l'agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS). Nous avons tenu une réunion de concertation avec eux, ils ont promis de nous revenir, nous sommes à une vingtaine de jours depuis cela.

Dans son discours de campagne suivi sur Djoma TV, le premier ministre disait qu'il a remis l'argent au ministère de la santé, et si le personnel soignant n'a pas reçu l'argent, de lui revenir. Nous avons réécrit au premier ministre il y a deux semaines de cela, on n'a pas obtenu nos primes exceptionnelles, mais nous n'avons pas eu de réponse. Nous avons voulu organiser un sit-in devant la primature mais la mairie de Kaloum ne nous a pas autorisés à cause des troubles sociaux nous disait-on.

Alors, nous voulons aller à une grève illimitée à la date du 13 novembre 2020. Nous avons écrit à la primature, à l'ANSS, et au ministère de la santé. Nous partons en grève dès le 13 novembre au niveau de tous les sites de prises en charge de la Guinée. Et pour commencer, nous allons faire un sit-in demain matin devant l'hôpital de CHU Donka” annonce le responsable du collectif de médecins soignants impliqué dans la lutte contre le covid-19, Docteur Kaba Keïta.

Il faut rappeler que cette promesse a été annoncée au même titre que la gratuité de l'eau, le courant et le transport urbain, a-t-il rappelé, précisant que ces trois points ont été respectés par le gouvernement.

Alors pour pourquoi pas les primes exceptionnelles du personnel soignant, s'interroge le responsable du collectif.

“Nous sommes en train de nous sacrifier pour la population en contaminant nos familles. Et on refuse de nous donner nos primes exceptionnelles. Vous pensez que c'est normal ? ”, se demande M. Keita.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28