Crise postélectorale: explosion des prix des denrées de 1ère nécessité à Kankan…

KANKAN-Les violences post-électorales qui ont secoué la capitale Conakry et certaines villes de l'intérieur du pays, engendrent des conséquences. A Kankan, même si cette ville a été épargnée par les violences, les populations ressentent les impacts de la crise. Les prix des denrées de première nécessité ont connu une hausse vertigineuse.

Dans la commune urbaine de Kankan, la capitale de la Haute Guinée, dans les différents marchés de la ville, actuellement les prix des denrées de première nécessité ont connu une montée en flèche. Le Sac du riz qui se vendait à 300.000 FG se négocie entre 340.000n FG à 360.000 Gnf, alors que le sac de 50 kilogrammes de farine et celui de sucre se négocient autour de 400.000 FG.

Selon des commerçants rencontrés par notre correspondant local, cette augmentation des prix des denrées de première nécessité dans la ville de Nabaya, s’explique par la rupture de chaine d'approvisionnement. De nombreux camions qui transportent les denrées sont bloqués à Conakry. Ce qui du coup, provoque la rareté des denrées sur le marché.

« Actuellement les stocks du riz, la farine, l’huile et le sucre sont bloqués à Conakry pour cause des violences. Aussi, certains pays frontaliers sont fermés, on ne gagne plus de marchandises, ce qui fait qu’actuellement, la rareté des produits se fait sentir et les prix grimpent aussi», a déclaré, M. Baldé rencontré dans sa boutique au marché Dibida de Kankan.

« Il y a eu augmentation des prix, parce qu’actuellement un sac du riz se vend entre 340.000n FG à 360.000 FG, dans certaines boutiques. Si les stocks sont bloqués, on ne peut rien faire, la demande est élevée par rapport à l'offre. Les convoyeurs ont peur d'être attaqués sur la route », a expliqué cet autre commerçant.

Depuis Kankan, Facely Sanoh

