Armée : la "contre-attaque" de Cellou après le passage de Alpha dans les garnisons…

CONAKRY-Cellou Dalein Diallo a lancé un message à la grande muette ce dimanche 1er novembre 20, fête d'anniversaire de la création de l'armée guinéenne. Dans ses vœux, le leader de l'union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a invité l'armée d'éviter d'être manipulée par les politiques. Un message à peine voilé qui sonne comme une réponse du discours du président Alpha Condé lors de son récent passage au camp Alpha Yaya Diallo. Nous vous proposons ici l'intégralité du discours que Cellou Dalein Diallo a adressé à l'armée.

Mes chers compatriotes,

En ce 1er novembre 2020, nos forces armées fêtent leur soixante-deuxième anniversaire. Je voudrais me joindre à vous pour leur souhaiter une très joyeuse fête.

Chers compatriotes des forces de défense et de sécurité ;

Depuis l’accession de notre pays à l’indépendance en 1958, vous avez activement participé aux côtés des mouvements de libération, à la décolonisation de notre continent. Partout où la paix et la liberté ont été menacées en Afrique, vous avez honorablement représenté notre pays pour les défendre. C’est dans ce cadre que vous êtes aujourd’hui au Mali pour aider à restaurer la paix et la sécurité dans ce pays frère. Sur tous ces fronts, vous avez versé votre sang et perdu des frères d’armes. C’est l’occasion pour moi de réitérer mes plus sincères condoléances aux parents de ces vaillants soldats tombés aux champs d’honneur.

Officiers,

Sous-officiers,

Hommes de rang,

Cette année, la fête arrive dans un contexte de tension forte, et hélas, de violences dans notre pays.

Chaque Guinéenne, chaque Guinéen est interpellé à jouer pleinement son rôle dans la restauration de la paix et de la sécurité des citoyens. A cet égard, vous avez un rôle important à jouer en vous assurant du respect par tous des règles et principes de la démocratie et de l’Etat de droit qui sont des lois de la République.

Votre principale mission est de défendre le territoire et d’assurer la sécurité de tous les citoyens. Pour ce faire, en tant qu’armée républicaine, vous devez être exclusivement au service de la République et des citoyens et éviter d’être manipulés par les politiques.

Le peuple de Guinée compte sur vous, parce qu’en ces moments certes de tumulte mais aussi de renaissance, vous êtes l’ultime rempart qui doit s’opposer de toutes ses forces à la violence, au mensonge, à la manipulation et à la violation des lois de de la République.

Encore une fois, je vous souhaite une joyeuse fête et un très bel anniversaire.

Cellou Dalein Diallo