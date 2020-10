Semaine du Soldat : Les directeurs du Service de santé des Armées et de l’Intendance militaire parlent…

A l’occasion de la Semaine du soldat, nos reporters sont allés à la rencontre du directeur général du Service de santé des armées (DGSSA) et de celui de l’Intendance militaire (DGIM), deux services au cœur des Réformes engagées dans le secteur Défense. Les colonels Ibrahima Kalil Touré et Gassimou Traoré mettent ici en lumière les grandes avancées opérées ces dernières années dans leurs différents services au profit de la troupe.

Colonel Ibrahima Kalil Touré : « Les Forces armées sont issues du peuple, elles doivent se tenir à la disposition de la population»

Pour le médecin-colonel Kalil Touré, directeur général du Service de santé des Armées, les Forces armées sont un outil régalien pour la mobilisation rapide et coordonnée de toutes les ressources sur le territoire national pour la conduite des opérations de lutte contre les épidémies ainsi que dans la logique de sécurité et de souveraineté nationale. « Cette vision s’inscrit en droite ligne des idéaux du président de la république, le Pr. Alpha Condé et constitue une chaine de valeur qui s’articule autour de 5 axes stratégiques », précise le directeur général du Service de santé des Armées.

Parlant du premier axe, qui est la logistique le médecin-colonel Ibrahima Kalil Touré souligne qu’il s’agit d’utiliser les services du train et garages pour le transport de tous les intrants et matériels de riposte contre les pandémies qui peuvent survenir : Ebola, Choléra ou Covid-19.

Le second axe stratégique du Service de santé des armées repose sur le soutien sanitaire. Dans cet effort, « La direction générale du Service de santé des armées a été impliquée dans le combat actuel contre la pandémie du Covid-19 à travers le Centre de traitement épidémiologique du camp Alpha Yaya Diallo pour les prélèvements PCR, les tests de dépistage, les hospitalisations, les traitements et même les investigations et le suivi des patients ».

Quant à la mobilisation des ressources humaines qui est le troisième axe stratégique de son service, le colonel Kalil Touré souligne que : «tout le personnel de santé des armées a été sollicité par l’agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS) pour être déployé dans les différents centres. C’est ainsi qu’aujourd’hui, je peux dire que le Centre de traitement épidémiologique de la Maison centrale est tenue par le personnel du Service de santé des armées. Le site de prélèvement des usagers de la route pour la réalisation des tests de dépistage rapide de Matam est aussi réalisé par une biologiste du Service de santé des armées »

L’utilisation des infrastructures militaires constitue le quatrième axe d’effort du Service de santé des armées dans la lutte contre le Covid-19. A ce niveau, «l’ANSS a sollicité l’obtention de l’infirmerie du camp Kwamé Krumah du Km 6 pour effectuer des tests de dépistage rapide pour les chauffeurs qui se rendent à l’intérieur du pays. Le chef suprême des Armées a aussi fait don d’un hôpital mobile qui est en passe d’être installé à l’école nationale de gendarmerie de Sonfonia».

Enfin, au titre du cinquième axe stratégique de notre riposte indique le colonel Touré, il y a la formation, l’un des points inscrits dans le plan d’action de l’Etat-major général des armées. Abordant ce volet, le directeur général du Service de santé des Armées souligne que dès le début de l’épidémie lié au Covid-19, une session de formation pour les formateurs au niveau des différents Etats-majors, suivi de celui des corps paramilitaires grâce à un appui technique et financier du PNUD.

Parlant des nombreux soins apportés au personnel civil au sein des structures sanitaires des armées, le colonel Touré rappelle que recevoir les patients civils et militaires est une tradition de toutes les armées du monde. «Cela obéit au concept Armée-Nation. Les forces armées viennent de cette population et donc elles doivent se tenir à la disposition de cette population. Nous recevons dans nos services 7 patients civils sur 10. Une statistique qui obéit à la logique du service public hospitalier qui est un concept universel et ces actions civilo-militaires des structures de santé des armées doivent s’intégrer dans l’offre globale ou nationale pour augmenter le potentiel de prise en charge du ministère de la santé. En d’autres termes, en cas d’épidémie, de catastrophes naturelles et d’accidents par la voie publique avec beaucoup de victimes, le ministère de la santé peut demander au service de santé des armées de lui trouver des lits dans nos structures pour la prise en charge des patients. Ce que nous avons toujours fait. C’est notre contribution à l’efficacité du service public. Le Service de santé des armées participe ainsi aux actions du ministère de la santé à travers les infrastructures, les équipements, les ressources humaines ».

A l’occasion de la fête anniversaire de la création de l’armée guinéenne, le directeur général du service de santé des Armées souhaite une joyeuse fête à l’ensemble des personnels des forces de défense et de sécurité. «Mon premier mot va d’abord à l’endroit du président de la république, chef suprême des armées, le Pr. Alpha Condé pour son leadership éclairé, puis au ministre d’Etat chargé des Affaires présidentielles /ministre de la Défense nationale pour les efforts qu’il est en train de déployer en faveur du Service de santé des armées en matière de formation notamment et au chef d’Etat-major général des armées pour sa disponibilité à l’égard de tous les militaires. Je félicite aussi le bataillon Gangan 5 qui vient de terminer sa mission au nord du Mali pour lequel nous sommes actuellement en train de préparer les tests de dépistage en vue de sa mise en quarantaine. Joyeuse fête aux forces de défense et de sécurité ».

Colonel Gassimou Traoré: «Nous sommes là pour l’amélioration continue des conditions de travail et de vie des militaires à travers divers soutiens»

Instituée suite à la création de l’armée guinéenne le 1er novembre 1958, la direction générale de l’Intendance militaire est un service de soutien des Forces armées, chargé de créer les conditions d’une efficacité optimale du soldat dans sa mission de défense de la patrie, rappelle le colonel Gassimou Traoré, directeur général de cet important service du ministère de la Défense. « L’intendance est une structure inter-armée placée sous l’autorité du ministre de la Défense nationale. La DGIM a pour mission de pourvoir aux besoins de la vie courante du personnel, des organismes et formations de l’armée en matière de rémunération, d’habillement, de campement, de couchage, d’ameublement et subsistance ».

Ces dernières années, de nombreux acquis enregistrés au niveau de la direction générale de l’Intendance militaire grâce aux Réformes du secteur de sécurité.

Depuis le début de la réforme du secteur de sécurité, la direction de l’Intendance militaire a considérablement amélioré ses méthodes de travail pour répondre aux attentes des forces armées guinéennes, précise le colonel Gassimou Traoré. « Ainsi, courant l’année 2020, plusieurs actions ont été menées par les autorités et le commandement allant dans le sens de l’amélioration des conditions de travail et de vie des militaires. Ce sont entre autres : l’ avancement au grade supérieur de certains militaires, la majoration de la solde indiciaire des militaires, la construction et la rénovation des infrastructures militaires, la prise en charge totale des militaires et leurs familles malades au niveau des structures sanitaires, la dotation à temps du ravitaillement pour soulager les familles des militaires, le soutien aux opérations de sécurisation du territoire national à travers les PA mis en place dans le pays et un appui aux actions de dépollution des sites militaires ».

S’agissant de l’engagement des forces armées guinéennes dans les opérations de maintien de la paix, souligne le directeur de l’Intendance, un compte bancaire dédié aux opérations à l’extérieur (OPEX) a été ouvert à la Banque centrale et fonctionne à la satisfaction des militaires. « Une innovation saluée par la troupe, car chaque militaire déployé dans le cadre de la MINUSMA perçoit et gère personnellement chaque mois son pécule versé en dollars et viré dans son compte bancaire domicilié dans une banque de la place».

Pour le colonel Gassimou Traoré, la réalisation de toutes ces actions a été rendue possible grâce à l’appui du professeur Alpha Condé, président de la république, chef suprême des armées, du ministre de la Défense nationale et de la hiérarchie militaire. « C’est le lieu de remercier chaleureusement ces distinguées autorités auxquelles j’exprime toute ma profonde gratitude ».

Abordant la question liée aux perspectives immédiates de son service, le colonel Gassimou Traoré met l’accent sur l’amélioration continue des conditions de travail et de vie des militaires ainsi que de leurs familles à travers le soutien administratif, le soutien financier, logistique, juridique, sans oublier le soutien à la restauration, à la formation, au conseil et l’aide au commandement».

Pour atteindre ces objectifs, la DGIM a mis sur pied un plan de travail à court, moyen et long terme. Avec cette stratégie de gestion axée sur les résultats (GAR), des performances tangibles sont déjà enregistrées et seront renforcées. «Dans cette optique, la DGIM soutient les travaux d’achèvement des infrastructures militaires au niveau des armées de Terre, Air, Mer et du Haut commandement de la gendarmerie nationale/Direction de la justice militaire».

Pour le colonel Gassimou Traoré, l’une des priorités a consisté à la mise en place d’une gestion efficace et efficiente des moyens, l’application des textes portant création et mise en place d’une division chargée de la centrale d’achat. Sans oublier «l’équipement progressif des infrastructures en moyens matériels et techniques, l’équipement du Groupement des Forces spéciales en moyens techniques de travail et l’acquisition des produits pharmaceutiques et des matériels médicaux au profit des hommes par le biais de la DGSSA ».

En somme, pour le colonel Gassimou Traoré, tous ces acquis ont été obtenus grâce à la volonté politique du président de la république, chef suprême des Armées, le professeur Alpha Condé, matérialisée sur le terrain par le ministre d’Etat chargé des Affaires présidentielles/ministre de la Défense nationale. « Je n’oublie pas le soutien actif du chef d’Etat-major général des armées, le Haut commandant de la gendarmerie nationale/Directeur de la justice militaire et toute la hiérarchie militaire à tous les niveaux pour nous permettre d’atteindre nos objectifs et de répondre aux attentes de la troupe ».

A l’occasion du 1er novembre, anniversaire de la création de l’armée guinéenne, le directeur général de l’intendance militaire souhaite une joyeuse fête aux Forces de défense et de sécurité. «En bon soldat, je souhaite un joyeux anniversaire à tous nos compagnons d’armes militaires et paramilitaires ainsi qu’à leurs familles respectives. Bonne fête à tout le peuple de Guinée ».

