Guinée : Le QG de l'UFDG fermé à nouveau...

CONAKRY- Les locaux de l'union des forces démocratiques de Guinée ont de nouveau été fermés.Tôt ce matin, les bureaux de l'UFDG ont de nouveau été bouclés par des agents de sécurité.

L'information a été confirmée par le secrétaire général de l'union des forces Démocratiques de Guinée, Aliou Condé.

Pour l'heure, nous ignorons le motif de cette nouvelle fermeture. Selon nos informations, deux pick-up sont stationnés depuis ce matin à la devanture du quartier général (QG) du parti de Cellou Dalein Diallo sis à Hamdallaye CBG.

Pour rappel, ce même QG plus le siège de l'UFDG et le domicile privé de Cellou Dalein Diallo étaient tous fermés et quadrillés par une unité mixte composée des policiers, des gendarmes et des bérets rouges pendant 10 jours.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com