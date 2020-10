Stupeur à Kindia : plus de 1000 commerçants sommés de quitter le centre commercial de "Sans-loi"

KINDIA- C'est l'inquiétude et la consternation à Kindia où plus de 1000 commerçants qui occupent le centre commercial San-loi sont sommés de quitter les lieux dans 72 heures.

Construit sur plus de 5000 mètres carrés, les occupants du centre commercial San-loi sont sommés de détaler au plus tard ce dimanche. L’ultimatum leur a été donné, ce jeudi 29 octobre 2020, dans une note du ministère de la ville et de l’aménagement du territoire. Depuis cette annonce, les occupants des lieux sont inquiets. C’est une triste nouvelle pour Mamadou Lamarana Sow, gérant d’une boutique au centre commercial San-loi.

«La rumeur courait il y a de cela plusieurs mois. Mais, ce n’est que ce début du mois d’octobre que la rumeur a commencé à se concrétiser. Depuis avant-hier mardi, ils ont commencé à distribuer des copies signifiant que nous devons quitter les lieux dans les 72h donc, d’ici dimanche. Sur les copies c’est déjà notifié que nous devons quitter les lieux parce que le propriétaire du centre, Elhadj Ousmane Baldé dit Sans-loi n’aurait pas respecté certains engagements. Nous ignorons quelles sortes d’engagements parce que même sur les copies ce n’est pas notifié ce que le propriétaire n’a pas respecté», explique ce commerçant.

Le premier responsable par intérim de l’antenne locale de la chambre régionale de commerce de Kindia, Ousmane Baldé Bödjé confirme l’information. « Effectivement, nous avons reçu un huissier de justice qui est muni du dossier qu'il a donné aux commerçants. Le 15 octobre 2020, au cours d’une rencontre à la préfecture, les autorités locales nous ont dit de demander aux commerçants du centre Sans-loi de quitter les lieux. A notre tour, nous avons demandé à nos autorités notamment, monsieur le préfet, madame le gouverneur, le maire et le directeur préfectoral de l'habitat de sursoir à la décision parce que nous étions dans une période électorale. Comme le marché c’est pour tout le monde, nous avons demandé une doléance pour maintenir nos commerçants pour une période de trois mois, au moins», précise-t-il avant de plaider en faveur des occupants.

«Nous demandons toujours à l’Etat guinéen de nous aider, de favoriser nos commerçants parce que si le centre commercial est touché, d’abord c’est la moitié du marché de Kindia. Il y a plus de mille personnes qui exercent leur commerce ici. C’est pourquoi, nous demandons humblement à l’ensemble des autorités de la préfecture de Kindia de maintenir nos commerçants jusqu’au mois de janvier ou décembre» plaide Ousmane Baldé Bödjé.

Le centre commercial Elhadj Ousmane Sans-loi, le plus grand du marché de Kindia a été légalement baillé en 2003 pour une période de 60 ans par l’État à Elhadj Ousmane Baldé, Sans-loi, actuel président de la Coordination nationale Haali Poular fortement impliqué dans la lutte contre le 3e mandat. Il y a quelques semaines, l'Etat guinéen à travers le ministère de la ville et de l'aménagement du territoire a résilié tous les baux avec cet opérateur économique, pour non-respect des clauses contractuelles.

Dossier à suivre…

Depuis Kindia, Chérif Keïta

Pour Africaguinee.com