FEC: le FMI et la Guinée parviennent à un accord...

Washington DC-Une équipe du Fonds monétaire international, dirigée par Clara Mira, a mené une mission virtuelle du 23 septembre au 23 octobre 2020 avec les autorités guinéennes sur les cinquième et sixième examens combinés du programme économique et financier de la Guinée, soutenu par un accord de facilité élargie de crédit (FEC) de trois ans. Sous réserve de l'approbation de la direction du FMI, l'examen par le Conseil d'administration du FMI devrait avoir lieu en décembre 2020.

À l'issue des discussions, Mme Mira, chef de mission du FMI pour la Guinée, a fait la déclaration suivante :

«Les autorités guinéennes et les services du FMI sont parvenus à un accord au niveau des services sur les cinquième et sixième revues du programme de politiques et de réformes économiques soutenu par un accord de trois ans avec la FEC. L'accord FEC vise à favoriser une croissance inclusive forte et généralisée et à réduire la pauvreté tout en préservant la stabilité macroéconomique. La performance au titre du programme appuyé par la FEC par rapport aux objectifs de fin décembre 2019 a été satisfaisante, tandis que certains objectifs de fin juin 2020 ont été manqués, reflétant l'impact de la pandémie et la réponse politique nécessaire qui en a résulté. Les autorités prennent des mesures correctives pour résoudre les problèmes sous-jacents. La plupart des réformes appuyées par le programme sont en cours de mise en œuvre.

L'économie a progressé de près de 6% en 2019 et fait preuve d'une résilience inattendue en 2020, soutenue par une activité minière dynamique. En conséquence, la croissance globale devrait dépasser 5% cette année, bien que les secteurs non miniers aient été gravement touchés par la pandémie. L'inflation globale devrait revenir à un chiffre d'ici la fin de l'année, après avoir dépassé 10% plus tôt en raison des augmentations liées à Covid des prix des aliments et des transports. En raison des dépenses du plan de réponse Covid-19, le solde budgétaire de base a montré un déficit de 1,1 pour cent du PIB à la fin août. Les réserves internationales brutes ont été maintenues à 3,8 mois de couverture des importations.

Le plan de réponse des autorités appuyé par les partenaires au développement, y compris le décaissement de la facilité de crédit rapide du FMI en juin 2020, a contribué à atténuer l'impact de la pandémie. Alors que les restrictions de Covid-19 diminuent et que l'économie rouvre progressivement, la mobilisation de recettes fiscales supplémentaires - en particulier dans le secteur minier - et la réduction progressive des subventions non ciblées à l'électricité sont essentielles pour créer un espace budgétaire pour accroître les investissements publics soutenant la croissance à moyen terme. Les filets de sécurité sociale devraient être encore renforcés pendant et après la pandémie pour réduire la pauvreté et protéger les plus vulnérables. La viabilité de la dette devra être préservée en maintenant une stratégie d'emprunt prudente.

Continuer à créer des tampons externes et une plus grande flexibilité du taux de change renforcera la capacité d'absorption des chocs de la Guinée. À cette fin, la concurrence sur le marché des changes est renforcée et une stratégie d'intervention fondée sur des règles pour la banque centrale a été finalisée.

Le rétablissement des limites des prêts de la banque centrale au gouvernement contribuera à freiner la croissance monétaire. Le maintien d'une politique monétaire prudente sera essentiel pour contenir l'inflation et des opérations de gestion active des liquidités permettront d'atteindre les objectifs de politique monétaire.

Faire progresser les réformes pour améliorer la gouvernance et le climat des affaires soutiendra le développement du secteur privé et une croissance inclusive et généralisée. Des mesures visant à continuer de renforcer la gestion des finances et des investissements publics, de renforcer le cadre de lutte contre la corruption et le régime de LBC / FT sont en cours de mise en œuvre, notamment à travers la publication prévue du formulaire de déclaration de patrimoine. »

L'équipe du FMI remercie les autorités pour les discussions productives.