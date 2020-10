Contentieux électoraux: Cellou, Makalé, Abé, Kabélé peaufinent leur stratégie…

CONAKRY-Alors qu'ils contestent les résultats provisoires du scrutin du 18 octobre, les adversaires du Président Alpha Condé déclaré vainqueur, peaufinent leur stratégie.

Ce jeudi 29 octobre 2020, Cellou Dalein Diallo, maitre Abdoul Kabélé Camara, Abé Sylla, Dr Makalé Traoré se sont réunis à Conakry. Objectif : échanger sur la prochaine étape du processus électoral, axé fondamentalement sur le règlement des contentieux électoraux.

Les adversaires du président Alpha Condé annoncent qu'ils animeront une conférence de presse ce vendredi pour attirer l'attention de la Cour Constitutionnelle sur son rôle, à ce stade crucial du processus électoral.

"Nous avons réuni le collectif ce matin pour échanger sur nos démarches dans les prochains jours. Nous avons décidé d'organiser une conférence de presse demain pour alerter la Cour Constitutionnelle sur sa responsabilité à ce stade du processus électoral.

La Cour Constitutionnelle est le dernier recours du processus. Il est très important qu'elle prenne la mesure de son rôle et de sa responsabilité dans le maintien de la paix, la préservation de la quiétude sociale. Nous attendons sa décision par rapport aux résultats que nous contestons et qui ne correspondent pas à ce qui s'est passé dans les urnes.

Nous sommes légalistes, nous sommes patients et nous attendons la décision de cette haute juridiction de notre pays. Demain, nous nous adresserons au peuple de Guinée et à la Cour Constitutionnelle, surtout l'alerter sur le fait que sa décision sera déterminante pour la suite pour la paix, la quiétude dans notre pays et pour ceux qui croient encore à la justice dans notre pays", a déclaré Dr Makalé Traoré, porte-parole du collectif, au sortir de la réunion.

A suivre…

Africaguinee.com