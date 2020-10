Victoire d'Alpha Condé: Paris partage les doutes de l'UE sur la crédibilité des résultats

PARIS-La France vient de s'exprimer à son tour sur l'élection présidentielle du 18 octobre en Guinée. A travers son ministre des affaires étrangères, Jean Yves Le Diran, le pays d'Emmanuel Macron partage les interrogations de l'Union Européenne sur la crédibilité des résultats qui donne Alpha Condé vainqueur avec 59.4% des voix. La France indique que les interrogations devront être levées de façon transparente, dans le cadre d’un dialogue inclusif et du processus prévu par la loi.

"La France a pris note de l’annonce des résultats provisoires du premier tour de l’élection présidentielle en Guinée par la Commission électorale nationale indépendante le 24 octobre. La France, qui avait déjà exprimé sa préoccupation sur le caractère non consensuel du fichier électoral, partage les interrogations exprimées par l’Union européenne sur la crédibilité des résultats qui devront être levées de façon transparente, dans le cadre d’un dialogue inclusif et du processus prévu par la loi.

La France condamne fermement les violences intervenues dans le pays depuis le scrutin. Elle appelle à ce que des enquêtes indépendantes soient menées afin de rendre justice aux victimes. Elle exhorte l’ensemble des acteurs guinéens à la responsabilité et à la plus grande retenue.

La France souligne l’urgence de garantir la liberté de mouvement et d’expression de l’ensemble des acteurs politiques et l’importance de permettre l’accès sans entrave aux moyens de communication.

La France, en lien avec ses partenaires européens, encourage et soutient les initiatives qui seront entreprises par les partenaires régionaux et internationaux de la Guinée en faveur d’un dialogue entre les Parties et d’un apaisement rapide des tensions".