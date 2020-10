Guinée: nouvelle bataille pour la levée du siège chez Cellou…

CONAKRY-Deux ministères viennent d'être assignés en justice ! Le collectif des avocats de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) a porté plainte ce lundi 26 octobre 2020 contre les ministères de la sécurité et de l’administration du territoire de la République de Guinée afin d’obtenir la levée de la résidence surveillée imposée à Cellou Dalein Diallo.

Selon Me Salifou Béavogui, l'un des auteurs de la plainte, une audience est prévue au début du mois de novembre 2020 au tribunal de Dixinn. Dans ladite plainte consultée par Africaguinee.com, les avocats de Cellou Dalein Diallo ont exposé les faits en ces termes.

‘’Sans titre ni droit, depuis le 20 octobre 2020 son domicile sis au quartier Dixinn dans la Commune de Dixinn est encerclé par les forces de défense et de sécurité,

Qu’à travers leur présence massive, les agents des services et de sécurité l’empêchent systématiquement de quitter son domicile et d’exercer son droit fondamental d’aller et de venir. Tout porte à croire qu’il est assigné en résidence surveillée. Pourtant aucune décision juridique ou administrative ne lui a été notifiée le plaçant dans cette restriction : Ladite mesure est manifestement illégale et de surcroit attentatoire à la liberté.

Au demeurant, cette mesure est sans base légale et injustifiable en droit’’. En clair, les avocats estiment que leur client est victime "d'abus d'autorité voire de séquestration". Le requérant sollicite l'autorisation d'assigner en référé d'heure à heure les ministères en charge de la sécurité et de l'administration du territoire pour obtenir la levée de la résidence surveillée.

Après avoir reçu cette plainte, le tribunal de première instance de Dixinn a ordonné l’ouverture d’une audience le 2 novembre 2020 à 14h. Ce mardi 27 octobre 20, la mission conjointe qui vient de boucler des travaux de médiation en Guinée a exhorté les autorités guinéennes à mettre fin au siège devant le domicile de Cellou Dalein Diallo.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023