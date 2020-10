Conakry : les citoyens frappés par les effets de la crise postélectorale…

CONAKRY-Les citoyens de la capitale Conakry sont frappés de plein-fouet par les effets de la crise postélectorale. Certains produits de premières nécessité commencent à manquer sur le marché, tandis que le peu qui existe, les prix flambent. C'est par exemple le prix de la baguette.

De 3500, la baguette de pain s’achète à 5.000 Gnf dans certains quartiers de la capitale, actuellement. Dans d'autres, on n'en trouve même pas d'ailleurs. Une situation qui inquiète les citoyens.

A Lansanayah Barrage, les fours sont fermés à cause des violences postélectorales qui ont fait plusieurs morts à Conakry. "Nous souffrons ici. Il y a un manque de pain dans notre quartier. C'est un seul four qui produit le pain. On nous vend la baguette à 5000 francs. On ne sait plus quoi faire. J’ai des enfants et personne ne peut rester sans manger. Il faut que le gouvernement nous aide à réduire les prix des produits parce que même au marché les prix de certaines denrées ont grimpé», a déploré cette mère de famille rencontrée devant une boulangerie.

Le président de l'Union professionnelle des boulangers justifie la rareté et la cherté du pain par le manque de farine suite à la fermeture des magasins de stockage.

« Il y a des problèmes parce que les magasins sont fermés presque depuis 12 jours. Le stock que nous avions gardé est fini. Donc, la rareté a provoqué l’augmentation du prix du pain», explique Elhadj Alpha Oumar Sacko qui annonce que la crise sera désamorcée dans les jours à venir.

«Hier (lundi 26 octobre), nous avons eu un entretien avec le ministre du Commerce. On a identifié des magasins sécurisés où on peut se procurer de la farine. On a pu faire cela aujourd’hui. Si tout le monde a la farine, le prix redevient comme avant. Actuellement, les boulangers se ravitaillent en farine à Kenien dans la commune de Matam et à Kaloum . En tout cas, on ne va pas faire souffrir la population», rassure Monsieur Sacko interrogé par une journaliste d’Africaguinee.com.

Bah Aїssatou

Pour Africaguinee.com

Tél : (+224) 655 31 11 14