Le Gouvernement menace : " Tous les seigneurs des troubles…"

CONAKRY-Le ministre de la Justice garde des Sceaux a tapé du poing sur la table ce lundi 26 octobre 2020. Maitre Mory Doumbouya qui s'est exprimé lors d'un point de presse animé conjointement avec ses collègues de la sécurité et de l'administration du territoire, annoncé qu'il y a plus de 240 interpellations depuis le début de l'escalade des violences en cours dans le pays.

Le ministre de la justice décrit une situation de casse systématique qui selon lui, dépasse de simples frustrations en lien avec un processus électoral. "Nous comprenons par l'ampleur des scènes de violences qu'en réalité nous avons en face des bandes criminelles organisées, disposées à semer le chaos et compromettre la concorde et l'unité nationale. C'est un véritable défi pour les Cours et Tribunaux de la République", a lancé maître Mory Doumbouya dans un ton martial.

Le garde des sceaux prévient qu'il ne sera permis à personne de s'inscrire dans une entreprise de déstabilisation des institutions du pays ou de créer un climat de chaos systématique.

"Nous sommes dans des circonstances qui nous obligent à prendre nos responsabilités. Depuis l'auto-proclamation d'un des candidats, les services compétents du ministère de la justice sont en train de documenter et de réunir la preuve de toutes infractions qui se commettent à travers le pays. Pillages d'infrastructures publiques, cas d'assassinats, désobéissances aux autorités administratives, attaques ciblées contre des communautés, messages appelant à la haine…", a-t-il martelé.

La Guinée est un havre de paix, a-t-il poursuivi, indiquant que les services de l'Etat sont en train de tout mettre en œuvre pour que l'ordre revienne dans la cité.

"Au rythme actuel, nous sommes obligés de montrer aux fauteurs de troubles et aux auteurs des violences systématiques et programmés pour la déstabilisation des institutions, le chemin de la légalité. Tous les lieutenants et seigneurs des troubles seront recherchés, interpelés, traduits le moment venu devant les cours et tribunaux… L'Etat guinéen ne cèdera jamais à l'arbitraire et à l'anarchie", a assuré le garde des sceaux.

Maitre Mory Doumbouya annonce que des commissions rogatoires sont en cours d'exécution, des perquisitions sont annoncées et programmées.

"A date, nous sommes pratiquement pour la ville de Conakry et à l'intérieur du pays à 243 cas d'interpellations pour des infractions diverses. En majorité ce sont des infractions d'ordre criminelles, savamment programmées pour ternir l'image de marque des institutions de l'Etat. Que les auteurs, co-auteurs et complices sachent qu'ils répondront", a-t-il averti.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com