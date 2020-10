La coalition citoyenne 100% Siguiri salue la victoire du RPG et remet un satisfecit au ministre des mines et de la géologie ce dimanche 25 octobre 2020.

C'est la salle de conférence du bloc administratif de Siguiri qui a servi de cadre à cette cérémonie de remerciements des membres de la coalition citoyenne 100% Siguiri dans le cadre de leur soutien au candidat du RPG Alpha Condé. Souleymane Koita le coordinateur de la dite coalition évoque les activités menées lors du processus électoral.

"La coalition citoyenne 100% Siguiri avec Alpha s'est assigné un objectif, celui de mobiliser tous les citoyens à voter massivement pour le candidat Alpha Condé à la présidentielle du 18 octobre 2020. Il ne s’agit pas de la présentation du rapport final de ce projet. Mais plutôt, une cérémonie de remerciement et de félicitations aux citoyens, responsables politiques ,militants, sympathisants et à nos vaillants points focaux des 16 quartiers de la communes urbaines et des 13 sous-préfectures qui composent la préfecture de Siguiri pour leur détermination, leur dévouement, leur engagement et leur disponibilité dans le cadre de la gestion et du fonctionnement du processus électoral qui vient de faire de notre candidat, le Professeur Alpha Condé, vainqueur dès le premier tour de cette élection présidentielle. Une élection dont les enjeux nous interpelaient tous. La coalition 100% Siguiri avec Alpha est née d’un constat et d’une intention. Le constat d’un déficit stratégique à notre processus de campagne électorale lié à l’atmosphère sociopolitique locale et nationale ambigüe, compilée d’ignobles actions et propos dont l’objectif principal était de peindre le faux et le mensonge d’étincelles lumineuses de vérité. L’intention d’apporter à notre candidat le professeur Alpha Condé, un appui significatif et de qualité lors de ce processus électoral à fin d’obtenir un suffrage non seulement, la majorité absolu sur le plan national, mais spécifiquement pour assurer tel que l’a dit lui-même, les 98% de l’électorat de Siguiri. "

Ensuite, Souleymane Koita tire la sonnette d'alarme et évoque le souhait de la coalition face au développement de la préfecture de Siguiri. "Nous avons joué notre part de contrat et continuerons à aider notre leader, nous prions Allah qu’il donne au prof Alpha CONDE, les moyens de finaliser les vastes chantiers en cours inclus, le développement de notre préfecture."

Pour atteindre leurs objectifs, la coalition citoyenne inclusive 100% Siguiri avec Alpha a développé des stratégies de communications radios et médias, de la communication de proximité dont les plus pointues sont :

· Le porte à porte

· Les causeries,

· Les rencontres individuelles et collectives pour des débats

· les medias (Radios, Internet et la communication traditionnelle).

Ces techniques avaient pour objectif principal de sensibiliser pertinemment et sincèrement les citoyens à tous les niveaux pour leur préparer à un vote massif et utile en faveur du candidat Alpha CONDE.

Pour réussir cette activité, nous avons installé nos points focaux comme suit :

· La commune urbaine : 30 points focaux.

· Sous-préfectures : 20 points focaux ;

· Un focus groupe de 10 personnes ressources.

Durant trois semaines en plus du travail individuel des points focaux dans leurs localités respectives, le focus groupe s’est rendu dans tous les quartiers de Siguiri ainsi que dans les sous-préfectures pour respecter ses engagements vis-à-vis de la réussite du projet.

Pour clore, un satisfecit a été remis au ministre des mines Abdoulaye Magassouba pour son combat mené lors de la campagne de l'élection présidentielle 2020 à Siguiri. Très réconforté du choix, il a exprimé son sentiment.

"Ceci est un prix qui n'est pas personnel, mais c'est dédié à toutes les personnes qui ont eu à abattre le travail qui a permis à Siguiri de faire ce suffrage afin de permettre au Professeur Alpha Condé de gagner dès le premier tour. Et, c'est le lieu d'encourager ces jeunes pour le boulot comme indiqué dans leur rapport. Je suis vraiment réconforté."