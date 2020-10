Jean Kassi-Brou: "L'objectif est que la Guinée retrouve le calme…"

CONAKRY-La mission conjointe "Union Africaine, CEDEAO, Nations-Unies" qui séjourne en Guinée a entamé ce lundi 26 octobre 2020 sa série de rencontres avec les acteurs impliqués dans la crise post-électorale née de l'élection présidentielle du 18 octobre. Cette mission "diplomatique-préventive" a rencontré dans la matinée d'aujourd'hui des acteurs gouvernementaux à savoir : les Ministres des Affaires Étrangères, de l'administration du territoire et de la sécurité. L'objectif est d'amener les acteurs des différents bords à ramener le calme et la paix dans le pays, selon le porte-parole de la mission, M. Jean-Claude Kassi BROU.

« Nous sommes ici dans le cadre d'une mission de diplomatie préventive suite à l'élection présidentielle qui a eu lieu le 18 octobre. Il s'agit d'une mission conjointe de la CEDEAO, de l'Union Africaine et des Nations Unies. Nous avons soutenu l'audit du fichier électoral, l'accompagnement de la commission électorale nationale indépendante et lors de l'élection même du 18 octobre, nous avons déployé des observateurs sur toute l'étendue du territoire national. Les élections se sont déroulées dans le calme, selon le rapport qui nous a été communiqué par la mission des observateurs. Décidément elles se sont bien déroulées. Je voudrais saluer et féliciter le peuple guinéen qui a montré sa maturité. Malheureusement depuis quelques jours nous avons assisté à la montée des tensions qui fait suite à la proclamation des résultats provisoires. Donc nous sommes venus voir, après rencontré tous les acteurs gouvernementaux, l'opposition et les organismes chargés des élections, pour voir comment aider à baisser la tension. L'objectif recherché est que le pays retrouve le calme, la sérénité, la paix et que les fils de ce pays se retrouvent. C'est l'objectif de cette mission», a martelé le président de la Commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassi BROU.

Le ministre des Affaires Étrangères de Guinée, lors de cette rencontre, a confié à la mission diplomatique conjointe que les violences post-électorales sont nées de l'auto-proclamation du candidat de l'UFDG qui a appelé ses militants à manifester pour défendre sa victoire.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com