Guinée : comment la mission conjointe compte "désamorcer" la crise ?

CONAKRY-Une mission diplomatique internationale séjourne à Conakry depuis ce dimanche 25 octobre 2020. Elle est composée d'émissaires de la Cédéao, des Nations-Unies et de l'Union Africaine, trois organisations coutumières de la crise guinéenne. Alors que les points de crispation sont nombreux et surtout complexes, leur objectif est de "juguler" la crise post-électorale née de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 et qui a fait plusieurs dizaines de morts dans le pays et des dégâts matériels très importants.

L'arrivée de cette délégation à Conakry intervient au lendemain de la proclamation des résultats provisoires globaux de l'élection présidentielle qui donne Alpha Condé vainqueur avec 59.4% des suffrages. Mais ces résultats sont rejetés par Cellou Dalein Diallo qui appelle à la poursuite des manifestations. Pour désamorcer la crise, la mission diplomatique internationale a opté pour une large concertation avec les différents protagonistes de la crise. La mission aura un agenda très étoffé. Elle prévoit de rencontrer tous les acteurs majeurs impliqués dans le processus électoral. Ce lundi 26 octobre 2020 elle va rencontrer le Ministre guinéen des Affaires Étrangères, ensuite Cellou Dalein Diallo, le candidat de l'UFDG. La mission conjointe aura également des échanges avec la Commission électorale nationale indépendante. Dans l'après-midi, les émissaires de l'ONU, de la CEDEAO et de l'UA vont rencontrer les Ministres de l'administration du territoire et de la sécurité. Ensuite ils auront un tête-à-tête avec le Président de la Cour Constitutionnelle et les ambassadeurs de G5.

Une audience est également prévue avec le Président Alpha CONDE, a-t-on appris auprès d'une source basée à la CEDEAO. Une conférence de presse est prévue à 18h'30 dans un réceptif hôtelier de la capitale.

A suivre…

