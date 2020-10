Mamy Diaby DGA de l'ARPT: " L'internet n'a pas été coupé en Guinée..."

CONAKRY-En Guinée, alors que de nombreux internautes se plaignent de la détérioration drastique du débit d’internet, le directeur général adjoint de l’ARPT (Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications) a fait une mise au point.

Mamy Diaby qui a été interrogé par Africaguinee.com sur cette situation, a confié qu'il a été mis en place un système pour réduire la bande passante sur les réseaux sociaux. Ce responsable de l’ARPT affirme que l’internet n’est pas coupé. Selon lui, la réduction de la bande passante sur les réseaux sociaux vise à lutter contre les messages d’incitation à la haine.

« Il n’y a pas de coupure d'internet mais une réduction de la bande passante sur les réseaux sociaux. Le pouvoir public ne peut pas s’asseoir, laisser les gens proférer des messages de haine en utilisant des plateformes digitales et qu’on n’agit pas. Nous avons une population avec plus de 60% analphabètes. Les gens consomment ces messages-là et n’ont pas un moyen de vérification. Certains sont à l’étranger et ils profèrent ces messages de haine et d’autres font des vidéos pour s’attaquer violemment à des communautés.

L’internet n’est pas coupé il y a un opérateur qui a une difficulté d’implémenter la solution qui lui a été demandée. Donc celui-ci a un problème d’internet. Il y a deux autres opérateurs qui n’ont de problème d’internet. C’est une décision qui a été prise pour surveiller les réseaux sociaux justement pour lutter contre les messages de haine en ligne et aussi toutes les incitations à des affrontements entre les communautés.

On n’est dans une situation très tendue, il faut appeler à l’apaisement. Ce n’est pas un moment, où il faut appeler à la haine entre les ethnies. Si on n’arrête pas cela, les pays qui ont connu des guerres civiles, ça commencé comme ça. Il ne faut qu’on accepte cela », a déclaré M. Mamy Diaby.

Alors que de nombreux guinéens de la diaspora ont eu du mal à joindre leurs proches en Guinée ces derniers jours, le DGA de l'ARPT assure que les appels internationaux ne sont pas brouillés.

« Il y a juste un opérateur qui a un souci. Je viens d’appeler aux Etats-Unis et il n’y a pas de problème. Les appels internationaux ne sont pas coupés », a indiqué Monsieur Diaby.

Bah Aїssatou

Pour Africaguinee.com

Tél : (+224) 655 31 11 14