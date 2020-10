Crise post-électorale en Guinée : Sano du FNDC s'exprime...

CONAKRY- Abdouramane Sano, le

Coordinateur national du Front national pour la défense de la constitution Guinéenne [FNDC] s'est exprimé sur les violences postélectoales en cours en Guinée.

Le Chef de file du mouvement anti troisième mandat du président Alpha Condé condamne fermement les tueries.

Abdourahmane Sano dont le mouvement au sein duquel il milite appelle à des manifestations dès ce lundi 26 octobre, invite les Guinéens à oeuvrer pour le triomphe de la justice.

"Je condamne fermement la tuerie de ces enfants aimés et ces violences qui nous déshonorent. Œuvrons au triomphe de la justice, du droit et de la cohésion sociale pour garantir la paix, l’unité de la nation, la stabilité, ainsi que la sécurité et le bien-être pour tous !", a lancé le coordinateur national du FNDC.