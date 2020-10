Guinée : "la réquisition de l'armée est contreproductive…", dixit le Balai Citoyen

La Cellule Balai Citoyen suit avec préoccupation les événements, exprime son indignation, condamne les exactions à l'endroit des citoyens et appelle les autorités à agir pour l'arrêt immédiat des violences.

Les événements douloureux qui se produisent et la tragédie que connait la Guinée en ces moments électoraux traduisent le visage du contexte socio politique et de la Gouvernance, caractérisé par le manque de dialogue, la violence, l'arbitraire et l'injustice.

Face à cette situation le Balai citoyen déplore la gestion de la crise et condamne les dégâts matériels et pertes en vies humaines. Nous exprimons par la même occasion notre compassion à toutes les personnes affectées et nos sincères condoléances aux familles des victimes.

La protection des citoyens et de leur bien constitue un rôle régalien de l'Etat. Le maintien de la paix sociale et de la stabilité dans la cité doivent être une priorité absolue, c'est pourquoi, la Cellule Balai Citoyen appelle les autorités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'arrêt immédiat des pillages et exactions et des violences à l'endroit des citoyens dans les différents quartiers de la capitale et des villes du pays.

Nous estimons que la réquisition de l'armée pour le maintien d'ordre est contre-productive et ne fera qu'empirer la situation, c'est pourquoi nous tenons la communauté nationale et internationale à témoin des injustices qui se produiront à cet effet.

Par ailleurs, Seule la justice garantie une paix durable c'est pourquoi nous appelons les autorités judicaires à travailler pour que lumière soit faite sur tous les cas de vandalisme et de morts. Aux populations, citoyens et militants des partis politiques nous appelons à la retenue et au calme. Trop de jeunes vies ont été injustement sacrifiées et il est temps que cela cesse !

Justice !

Paix !

Conakry le 24 Octobre 2020

La Coordination Nationale