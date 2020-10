Violences postélectorales : Nouvelle journée sanglante en Guinée…

CONAKRY-La journée de ce jeudi 22 octobre 2020 a encore été particulièrement sanglante en Guinée. Au moins sept morts ont été enregistrés à travers le pays, selon des témoignages recueillis par Africaguinee.com.

L’escalade de violence ne faiblit toujours pas à Conakry et dans certaines villes du pays. Dans la capitale, au moins deux jeunes ont été tués dans la journée de ce jeudi 22 octobre 2020. Les affrontements entre manifestants et forces de l’ordre continuent notamment le long de la route Leprince.

Un jeune du nom de Mamoudou Bah a été tué cet après-midi à Bambéto. C'est un bachelier âgé de 20 ans. Un peu plus tôt dans la journée, un autre avait été tué à Sonfonia Gare. Cet après-midi un autre adolescent a été tué par balle Kobaya.

Certaines villes de l’intérieur du pays n’ont pas été épargnées. C’est le cas à Télimelé où on a enregistré deux cas de morts et 3 blessés par balle. A Mamou aussi, un jeune a été aussi tué par balle. A Labé où des détonations sont entendues, on signale un cas de décès par balle.

A Pita, le coordinateur local du Fndc a été mortellement touché par une balle.

A suivre…

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 669 91 93 06