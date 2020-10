Mamou : des précisions sur les enfants "assassinés" à Dounet…

MAMOU-Les images sont insoutenables ! Des corps de deux enfants ont été retrouvés abandonnés dans un champ dans la commune rurale de Dounet, dans la préfecture de Mamou. Le garçon a été égorgé, la fillette poignardée à l’abdomen. La découverte macabre a eu lieu ce mercredi 21 octobre 2020.

Selon les autorités communales, ces enfants ont été assassinés par des inconnus. Des blessures à coup de couteaux ont été constatées sur les corps des deux victimes (un garçon et une fille). L’un faisait la 2ème année, l’autre la 3ème année. Interrogé, Thierno Bemba Diallo, le maire de la commune rurale explique.

« C’est vers 9h que les citoyens de Sobeya centre m’ont appelé, pour me dire que leurs enfants étaient partis au champ, mais ils ne sont plus revenus. J’ai demandé à ce qu’on parte à leur recherche le matin. Par après, ils m’ont appelé pour me dire qu’on les a retrouvés, mais ils sont tous morts. Ils m’ont dit qu’il y a des traces de blessures sur les corps. J’ai informé la gendarmerie, on a joint le médecin et un de mes conseillers pour partir voir. Entretemps, le chef de poste de Kignafilia m’a appelé pour me dire que les enfants ont été assassinés. Le garçon, ils l’ont égorgé et la fille a été poignardée au niveau du ventre. Les enfants sont de la même famille. Ils font les classes de 3e et 2e années. L’enterrement a eu lieu ce mercredi et des enquêtes ont été ouvertes », explique Thierno Bemba Diallo.

Habib Samaké

Correspondant régional

D’Africaguinée.com à Mamou