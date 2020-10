Conakry : les locaux de la Croix-Rouge Guinéenne attaqués…

CONAKRY-Les locaux de la Croix Rouge Guinéenne ont été attaqués dans la journée de ce mercredi 21 octobre 20. Des véhicules mais aussi d’autres engins roulants ont été incendiés. Après cette attaque, l’organisation humanitaire prévient qu’elle est obligée de réexaminer la nouvelle donne, car il ne peut y avoir de réponse humanitaire efficace sans sécurité pour ses équipes.La Croix Rouge déplore cette attaque dans un communiqué dont voici la teneur.

"Ce mercredi en fin de matinée, des individus se sont introduits de force dans l'enceinte du siège de la Croix-Rouge Guinéenne (CRG) à Conakry. Ils s'en sont pris violemment aux véhicules de l'organisation humanitaire. Deux véhicules tout-terrain ont été incendiés, sept caillassés, plusieurs motos ont été brûlées et d’autres emportées. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer.

La CRG et les autres composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge présentes en Guinée (notamment le Comité international de la Croix-Rouge, la Croix-Rouge Française et La Fédération Internationale FICR) déplorent et réprouvent cet incident violent. Cette attaque intervient à un moment où les services d'urgence de la CRG seraient particulièrement nécessaires, dans un contexte post-électoral tendu et violent.

La mission de la Croix-Rouge est d’alléger les souffrances des personnes en détresse, de leur porter secours sans aucune distinction et en toute neutralité. Dans les situations de violence, notamment, la CRG aide les blessés en leur apportant les premiers soins, puis en les transportant vers les structures sanitaires officielles. Elle ne s'occupe en principe pas des morts, car c'est le travail des autorités.

Laisser travailler librement ses secouristes est dans l'intérêt de chacun et de tous. Malheureusement, l'attaque d’aujourd'hui oblige l'organisation à une nouvelle analyse de la situation, car il ne peut y avoir de réponse humanitaire efficace sans sécurité pour ses équipes. La CRG va donc s'atteler à obtenir dès que possible des garanties de sécurité suffisantes, afin de pouvoir poursuivre son travail humanitaire dans tout le pays".