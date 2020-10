Élections et violences en Guinée : Alpha Condé s’adresse à ses compatriotes…

CONAKRY- Alors que les violences post électorales ont déjà fait plusieurs morts en Guinée, le Président Alpha Condé vient de prendre la parole. Alpha Condé s’est adressé à ses compatriotes.

Merci de lire ci-dessous l’intégralité de ce message du Chef de l’Etat guinéen…

Peuple de Guinée,

Je réitère mon appel à tous au calme et à la sérénité, en attendant l'issue du processus électoral en cours dans notre pays. Bien sûr qu'il y aura un vainqueur, mais ce n'est pas pour autant que la démocratie sera menacée ou que la paix sociale devient impossible.

Si la victoire me revient, je reste ouvert au dialogue et disponible à travailler avec tous les Guinéens. Comme je l'ai toujours souhaité, la Guinée a besoin d'une véritable union nationale dans la gestion de notre pays. Les premiers résultats de l'élection présidentielle du 18 octobre dernier me confortent dans cette conviction de toujours, car, au-delà des choix personnels et des clivages politiques, nous sommes tous engagés par le pacte national et républicain, aujourd'hui éprouvé.

J'appelle chacun et tous au sens de la responsabilité et au patriotisme pour qu'il soit possible après cette élection, quels que soient les résultats, de construire ensemble la Guinée sans exclusion, ni discrimination de personne, d'aucune partie du pays.

C'est ensemble que nous réussirons dans un destin uni et solidaire.

Je le rappelle encore, la Guinée est au-dessus de tout et de tout le monde

Professeur Alpha Conde

Président de la République de Guinée