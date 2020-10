Scrutin présidentiel en Guinée : communiqué du Gouvernement…

Conakry, le 18 octobre 2020 - La fermeture des bureaux de vote a été effective à 18 heures sur l’ensemble du territoire National conformément aux dispositions envisagées par la commission électorale nationale indépendante (CENI).

Dans l’ensemble, le vote a connu, une forte participation des citoyens tant à Conakry qu’à l’intérieur du Pays.

A Conakry dans les cinq communes, les opérations d’acheminement des Procès-verbaux de 2.152 bureaux de vote vers les commissions de centralisation ont pris fin à 23 heures sans incident malgré quelques tentatives d’agressions.

Toutefois, dans les préfectures de Siguiri et Yomou certains membres de l’opposition qui ont tenté de perturber le processus électoral ont été empêchés grâce à la vigilance des agents de l’unité Spéciale de Sécurisation des Élections (USSEL).

A cet effet, Monsieur le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile remercie l’ensemble des citoyennes et citoyens de Guinée pour le bon déroulement du scrutin et les invite au respect scrupuleux de la suite du processus.

Le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile