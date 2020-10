Exclusif-Publication des résultats : Kabinet Cissé se confie à Africaguinee.com

CONAKRY-A quand la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle de ce dimanche 18 octobre ? Alors que les guinéens retiennent leur souffle, le président de la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante) a fait une mise au point.

Interrogé ce lundi 19 octobre 2020, lendemain du scrutin, par Africaguinee.com, Kabinet Cissé a précisé que l'organe électoral a 72heures après réception du dernier procès-verbal centralisé, pour procéder à la publication des résultats. Le président de la CENI précise toutefois qu'à date, son institution n'a reçu aucun PV centralisé.

"La loi dit que c'est quand on a reçu le dernier PV (Procès-verbal) qu'on a 72heures. Mais pour le moment, on n'a même pas reçu encore une seule copie du PV centralisé. Dans beaucoup d'endroits, ce travail va commencer aujourd'hui. Du bureau de vote, on envoie à la centralisation dans les préfectures. C'est lorsque ce travail là finit qu'on nous envoie le PV centralisé. Je ne peux prédire le temps que ça prendra. Mais dès que nous recevrons le dernier PV, c'est en ce moment que nous avons 72 heures. C'est ce que dit la Loi. Donc, on attend. Tout dépend du terrain" a précisé Kabinet Cissé.

Le Président de la CENI se dit également "satisfait" du déroulement du scrutin. Les guinéens ont massivement voté ce dimanche 18 octobre globalement dans le calme pour départager douze candidats en lice. En attendant la publication du taux de participation, les centralisations se poursuivent dans les différentes circonscriptions du pays.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 655 311 112