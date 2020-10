Cellou "s'autoproclame victorieux" de la présidentielle : le camp d'Alpha réagit…

CONAKRY-Alors que l'ancien premier ministre Cellou Dalein Diallo (68 ans) a déclaré cet après-midi qu'il a gagné l'élection présidentielle dès le 1er tour, le camp d'Alpha Condé qualifie cette annonce de "non évènement".

« Ce n’est pas un événement ! C’est un non-événement parce que la Guinée est un pays démocratique qui est régi par des textes, par des lois. Donc, tous les guinées savent quelles sont les structures habilitées à déclarer la victoire de tel candidat ou de tel autre candidat. Donc pour nous, nous respectons les lois, nous sommes sereins et le comptage des voix continue dans les différentes préfectures, moi je suis présentement à Mamou.

La commission de centralisation des voix siège depuis hier à son siège. Donc nous sommes à l’attente des résultats. Comme le ministre de la sécurité l’a bien dit c’est seules : la CENI et la Cour Constitutionnelle qui sont habilitées à donner les résultats. Donc nous sommes à l’attente de cela et avec beaucoup de sérénité », a déclaré le ministre d'Etat Sanoussi Bnatama Sow, interrogé par un journaliste d'Africaguinee.com.

« Nous sommes des démocrates, le Président Alpha Condé et le RPG se sont toujours battus pour la démocratie dans ce pays. Si la CENI et la Cour Constitutionnelle reconnaissent n’importe quel candidat des 12 commen étant vainqueur, je vous rassure que le RPG reconnaitra les résultats donnés par la CENI et la Cour Constitutionnelle », a ajouté M. Sow.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com