Zénab Nabaya Dramé, la révélation du RPG Arc-en-ciel en cette élection présidentielle…

C’est certainement l’une des révélations de cette élection présidentielle de 2020 en Guinée. Mme Zénab Nabaya Dramé, cette jeune dame qui a été révélée au grand public au lendemain de sa nomination à la tête du Département de l’Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’emploi a fait un travail titanesque pendant la campagne électorale.

Elle était sur tous les fronts. La Directrice nationale adjointe de campagne du candidat du RPG Arc-en-ciel, a plus que mouillé le maillot. Aux côtés de son mentor, le Premier Ministre Kassory Fofana, Mme Zénab Nabaya Dramé a conduit l’une des meilleures campagnes électorales dans l’histoire du RPG Arc-en-ciel. Malgré son agenda très chargé au niveau du Ministère qu’elle dirige, Zénab Dramé a répondu aux nombreuses invitations des mouvements de soutiens et autres structures du RPG Arc-en-ciel. Partout, le message était quasiment le même. « Voter utile en votant pour le Professeur Alpha Condé ». Au RPG Arc-en-ciel, la jeune dame est adulée. Sa loyauté et son engagement aux côtés du Président Alpha Condé ne font l’ombre d’aucun doute. Certains militants du parti « jaune » ne jurent désormais que par son nom.

Très discrète, Mme Zénab Nabaya Dramé est l’un des espoirs de la jeune génération du RPG Arc-en-ciel. Un parti qui s’est construit à l’image de l’ANC de l’Afrique du Sud.