Présidentielle en Guinée : Alpha Condé adresse un message à Cellou et Cie…

CONAKRY-Le candidat sortant à la présidentielle de ce dimanche 18 octobre 2020 a accompli son devoir civique peu avant midi, à l'école des sourds-muets sis à Boulbinet, non loin du palais Sékhoutoureya, a-t-on constaté.

Tout de blanc vêtu, Alpha Condé est arrivé à son bureau de vote à pied. Après avoir voté, il a livré un message.

"Mon souhait est que l'élection soit libre, démocratique, transparente et que tout se passe dans la paix et la tranquillité. Nous allons faire en sorte de sécuriser tous les bureaux de vote. La Guinée ne peut pas se développer s'il n'y a pas de paix, la sécurité et l'unité.

Donc nous appelons tous les candidats à éviter la violence. Si certains veulent perturber, je pense que l'opinion nationale et internationale sera largement informée. Nous, nous souhaitons que le peuple de Guinée puisse s'exprimer librement son choix sans aucune interférence.

Et que les observateurs jouent leur rôle, qu'ils puissent être dans tous les bureaux de vote afin de contrôler que le vote s'est bien passé. J'espère que les observateurs de la CEDEAO et de l'union Africaine pourront se déployer sur le territoire afin de s'assurer par eux-mêmes que le vote a été transparent, démocratique et libre. Je souhaite bonne chance à la Guinée", a lancé le candidat sortant.

A suivre…

Une dépêche de Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com