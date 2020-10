Election présidentielle en Guinée: Le ton monte dans les QG des candidats...

CONAKRY-A quelques heures de la fermeture des bureaux de votes, le ton monte dans les QG (quartiers généraux) des certains partis en lice à l'élection présidentielle de ce dimanche 18 octobre 2020. L'Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) et le RPG arc en ciel, les deux principaux rivaux de ce scrutin, s'accusent. Si toutes les parties se félicitent de l’engouement que suscite cette échéance électorale, les principales formations politiques du pays se lancent déjà des invectives.

Selon Ousmane Gaoual Diallo, d’une manière générale, il y’ a une forte mobilisation de l’électorat de l’UFDG dans tout le pays. Néanmoins, aux dires du directeur de la cellule de communication de l’union des Forces démocratiques de Guinée, par endroits des agissements inacceptables sont orchestrées par les autorités publiques.

‘’ A Coyah, c’est la commissaire Marie Hélène qui a fait les frais. Ses gardes ont été arrêtés sur instruction du préfet qui a aussi ordonné et amené des gens pour changer tous les assesseurs des bureaux de vote. Alors que l’élection est en train de se dérouler. En Haute-Guinée, à Kankan notamment on note l’existence de plusieurs bureaux de vote (fictifs). Par endroit on fait déguerpir les délégués de l’UFDG des bureaux de vote. Sauf que, à Siguiri et à Kouroussa, il y’a une très faible mobilisation de l’électorat mais malgré tout, les gens continuent à voter par procuration, c’est quelque chose d’inacceptable qu’il faut dénoncer’’, déclaré l’ancien député de Gaoual, avant de dénoncer la lenteur dans l’acheminement du matériel électoral dans certains quartiers à Conakry et dans la région de Boké.

‘’A Wanidara dans Conakry, Kamsar et Sangarédi, les autorités qui étaient chargées d’acheminer le matériel électoral où les présidents des bureaux de vote étaient absents et n’ont pas été remplacés ", a martelé Ousmane Gaoual Diallo.

En Guinée forestière notamment dans la préfecture de Nzérékoré, au moins deux responsables de l'UFDG ont été arrêtés à Yalenzou.

« On vient de Galakpaye, on est en train de poursuivre une VA dans laquelle il y'a le secrétaire général de l'UFDG de Yalenzou, et le point focal de l'UFDG de la même sous-préfecture. On les a arrêtés mais on ne connait pas le motif de leur interpellation. Nous sommes en train de suivre la VA pour vérifier pourquoi on les a arrêtés», nous a confié Pépé Francis HABA, directeur de campagne de l'UFDG à Nzérékoré.

L'information a été confirmée par le sous-préfet de Yalenzou qui dit ne rien savoir sur les raisons de ces interpellations. "On m'a juste dit qu'ils les ont arrêtés. Mais ils ne m'ont pas donné les motifs ", a dit M. Fofanah. Le directeur de la cellule de communication de l'UFDG a dénoncé ces agissements.

«À Nzérékoré, tout comme certains endroits de Siguiri et Mandiana, effectivement le harcèlement contre les délégués de l'UFDG s'amplifie. Soit on les expulse des bureaux de vote où ils font l'objet de harcèlement. Même aux alentours de Conakry, où nous déplorons l'arrestation des grades du corps de la commissaire Madame Hélène et qui a été brièvement interpellée par le préfet de Coyah. C'est une situation que nous dénonçons avec force. Il y a de la panique et le RPG veut s'accrocher à un résultat que le peuple ne lui a pas donné. Pour le moment nous prenons l'opinion à témoin et nous rappelons notre détermination que le scrutin des guinéens soit respecté à leur entièreté. Et lorsqu'il y a des fraudes avérées de façon si éhontées, et qu'il y a des perturbations occasionnées par les autorités publiques, dans les circonscriptions qui leur sont favorables, celles-ci ne feront pas partie des décomptes» prévient Ousmane Gaoual Diallo, dénonçant la présence de bureaux de vote fictifs notamment à Kankan.

Le candidat du Pades, Dr Ousmane Kaba a également dénoncé la présence de bureaux de votes fictifs à Kankan. "Dans la préfecture de Kankan, nous avons déjà enregistré des incidents, irrégularités et des anomalies dans ce scrutin. D’abord à Kankan centre ici mes responsables ont dénombré plus de 449 bureaux de vote. Pourtant il devra y avoir seulement 331 bureaux de vote dans la commune urbaine de Kankan. Il y a des quartiers qui se sont illustrés tels que des quartiers Bordo ou dans une seule cour il y a plus de 10 bureaux de vote. A Missiran, nous avons compté plus de 44 bureaux au lieu de 32, et également à Koumana, une sous-préfecture de la préfecture de Kouroussa où le sous-préfet veut remplacer la CENI, ils empêchent mêmes nos responsables d’être dans les bureaux de vote, à Fansa près de Baro, le village d’Alpha Condé, nos militants sont empêchés. A Moribaya sur la route nationale de Kankan-Kissidougou plusieurs anomalies ont été signalées par nos responsables », a dénoncé Dr Ousmane Kaba, président du parti des démocrates pour l’espoir (PADES).

Le directoire de campagne du RPG-Arc-en-Ciel pour sa part se réjouit du déroulement ‘’pacifique et civilisé’’ du scrutin sur toute l’étendue du territoire national. Dans une déclaration dont copie est parvenue à notre desk, le directoire national de campagne du parti qui a présenté le candidat Alpha Condé, dénonce cependant des irrégularités dans les fiefs de l'opposition. Le RPG indique que certains de ses délégués ont été interdits d'accès à certains bureaux de votes dans la région de Labé.

‘’L’accès de nos délégués dans les bureaux de vote de la région de Labé reste encore difficile, où règne un climat de terreur suite aux menaces dont ils continuent de faire l’objet en dépit de la mobilisation des agents de l’USSEL, chargés du maintien d’ordre dans la zone’’ pouvait-on lire dans ce communiqué.

Dans un communiqué publié à la mi-journée, le gouvernement à travers le ministère de la sécurité s'est félicité de la forte mobilisation des citoyens tant à Conakry qu’à l’intérieur du Pays. A 08h, tous les bureaux de vote ont été ouverts sur toute l’étendue du territoire nationale, précise la note du gouvernement.

La rédaction d’Africaguinee.com.