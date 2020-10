Des délégués ont-ils été attaqués ? L'UFDG répond aux accusations du RPG…

CONAKRY-Des délégués du parti d'Alpha Condé ont-ils été attaqués dans certaines villes "contrôlées" par l'opposition ? L'Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) vient de répondre aux accusations du parti au pouvoir le RPG arc en ciel. Merci de lire ce COMMUNIQUÉ DE LA CELLULE DE COMMUNICATION DE L’UFDG parvenue à notre rédaction.

Fidèle à sa tradition et à sa culture de mensonges de délation et de diversion, paniqué par sa défaite annoncée, le RPG accuse déjà le président de l'UFDG, Elhadj Cellou Dalein Diallo d'avoir ordonné de chasser des représentants dans les bureaux de vote au Fouta, ce qui relève d’un montage grossier pour intoxiquer l'opinion nationale et internationale et justifier la mascarade électorale en voie de préparation.

L'UFDG réaffirme sont attachement à une élection transparente et crédible ainsi qu'à la paix et à la cohésion sociale.

Cependant notre parti reste ferme sur le respect des normes de cette élection qui fait obligation à tous les acteurs du processus électoral de faciliter le travail des représentants de tous les candidats dans tous les bureaux de vote du pays.

Au cas où nos représentants seraient privés de leurs droits d'exercer pleinement leur mission dans les fiefs du RPG, l'UFDG appliquera vigoureusement la réciprocité dans les zones qui lui sont favorables. Notre volonté de rendre la pièce de la monnaie au RPG ne fera l'ombre d'aucun doute.

Le RPG est un parti violent mais qu'il sache que cette fois-ci il nous trouvera sur son chemin.

Il y a quelques jours, le président de l'UFDG a été empêché de rentrer à Kankan pour faire campagne. Nos militants et sympathisants ont été attaqués et blessés, leurs biens saccagés et incendiés. Par milliers, ils sont entrain de fuir la région, à la veille du scrutin.

Malgré tous ces actes inhumains et dégradants, notre parti a appelé au calme et à la retenue. Il n'a jamais été question de s'attaquer aux délégués du RPG dans les autres régions du pays.

L’UFDG prend l’opinion nationale et internationale à témoins que toutes ces manigances du RPG ne visent qu’à ourdir un complot visant à justifier la persécution des représentants de notre parti en Haute Guinée.

La Cellule de Communication de l’UFDG reste ferme et rassure qu’aucun manquement aux dispositions de la loi à l’encontre de ses représentants ne sera toléré.

Vive le Candidat Cellou Dalein Diallo pour Unir et servir les Guinéens.

Conakry, le 17 Octobre 2020

La Cellule de Communication