Cellou Dalein très confiant : « Il n’y a pas de doute sur ma victoire… »

CONAKRY- Cellou Dalein Diallo a exprimé ce dimanche 18 octobre 2020 sa confiance quant à sa victoire à l’issue du scrutin qui l’oppose à Alpha Condé et 10 autres candidats.

Le leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée qui s’est exprimé après avoir accompli son devoir civique de vote, a adressé un message à ses militants.

« Je me suis acquitté de ce devoir civique en votant avec beaucoup de confiance par rapport à l’issue de ce scrutin, parce que comme vous le savez je rentre d’une brillante campagne, compte tenu de l’accueil chaleureux dont ma délégation a bénéficié à l’intérieur ; Et surtout, le comble c’est mon accueil à Conakry. La population a exprimé sa confiance et sa détermination à provoquer l’alternance en ma faveur. Je sais qu’aujourd’hui il n’y a pas de doute, même dans le camp d’en face, sur la victoire du candidat de l’ANAD », a déclaré Cellou Dalein Diallo.

« La stratégie qui est entrain d’être élaborée de l’autre côté c’est comment tricher. M. Alpha Condé ne peut pas renoncer à son désir de s’octroyer une présidence à vie. A cet égard, mes électeurs et moi même on résistera à la fraude », poursuit le candidat de l’ANAD.

Le Chef de file de l’UFDG a par ailleurs invité ses militants à la retenue pour éviter des troubles qui pourraient entacher le bon déroulement du scrutin.

« Je lance un appel à tous mes partisans, à faire preuve de retenue, pour que ce scrutin se passe dans les meilleures conditions. Je n’ai aucun doute quant à l’issue de ce scrutin. C’est pourquoi je ne souhaite pas que des violences viennent perturber le scrutin et compromettre dans une certaine mesure ma victoire », a lancé Cellou Dalein Diallo.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com