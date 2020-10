Présidentielle du dimanche : Amnesty Interpelle les autorités guinéennes…

DAKAR- L'élection présidentielle prévue ce dimanche en Guinée est suivie de près par les organisations internationales de défense des droits humains.

Dans une déclaration publiée ce samedi 17 octobre 2020, Amnesty Internationale a appelé les autorités à garantir la protection de toute la population avant, pendant et après l’élection présidentielle.

Alors que les Guinéens se préparent à aller aux élections demain 18 octobre, Fabien Offner, chercheur sur l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale à Amnesty International a déclaré :

"Les autorités guinéennes doivent protéger la sécurité de toute la population, alors que la campagne électorale a été marquée par des violences et des violations des droits humains.

Elles doivent veiller à ce que tous les citoyens puissent participer librement au scrutin de ce dimanche, sans subir aucune manœuvre d'intimidation, en protégeant leurs droits à la vie, à la liberté d'expression, de réunion pacifique et d'association.

Les forces de défense et de sécurité doivent respecter les droits humains, et garantir la sécurité de toutes et tous en Guinée quels que soient leurs choix politiques, avant, pendant et après l’élection présidentielle.

Quiconque deviendra président à l’issue de cette élection, devra clairement placer la protection des droits humains et la lutte contre l’impunité au cœur de ses priorités".