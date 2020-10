Internet: Omar Saïd Coulibaly lance le projet ‘’Wi-fi pour tous’’

CONAKRY- Sur initiative du président de la République, le ministre des Postes, télécommunications et de l’économie numérique a lancé, vendredi 16 octobre 2020 à Conakry le projet ‘’Wi-fi pour tous’’ dont la phase pilote va durer 6 mois.

La phase pilote sera consacrée à l’installation des points d’accès dans 3 différentes zones de la capitale. Zone 1 : SVG-HQ, Novelle Technology, Ali Réseaux, Connectis, Marche Niger 1, Marche Niger 2, Dixinn Terrace, Nobel Dixinn. Zone 2 : Carrefour Pharma-Guinée, Dixinn Gate, Futurelek, Bellvue rond-point, Bellvue Babing shop, LED Technologies. Zone 3 : Nobel Constantein, Soguipharm, Hamdalaye Rondpoint, Pharmacie Kipé, Transverse T2, Prima Centre.

L’objectif visé par les autorités au terme de cette phase pilote est d’atteindre une population d’environ 70.000 habitants. Dans son intervention de circonstance, le ministre des Postes, télécommunications et de l’économie numérique a expliqué que ce projet est une première en Afrique de l’Ouest dans le cadre de l’amélioration la connectivité et à offrir l’internet à toute la population de Conakry.

« Ce projet Wi-fi pour tous est un projet innovant qui encore n’existe pas. C’est une première dans la sous-région qui est une connectivité dans toute la capitale. Et c’est le lieu pour moi de remercier au nom de la jeunesse de Guinée son excellence Pr Alpha Condé pour cette initiative pour la population de Conakry. Et ce projet qui consiste à améliorer la connectivité et à offrir l’internet à toute la population de Conakry est un projet pilote qui va s’étendre dans toutes les grandes villes du pays, Boké, Kankan, Labé, N’Zérékoré dans les jours, les semaines et les mois à venir», a expliqué Oumar Said Coulibaly.

Pour accéder à cette connexion gratuite, le ministre a expliqué qu’il suffira tout simplement aux utilisateurs de sélectionner à partir du Wi-Fi d’un smartphone ou d’un ordinateur le nom ‘’Wi-fi pour tous’’, activer la connexion et naviguer gratuitement sur internet.

« La Guinée de demain sera une Guinée dont le socle du développement sera le numérique, plus précisément l’internet. Les statistiques montrent que 10% du taux de pénétration internet dans un pays augmentera le PIB d’à peu près 3% ce qui est énorme. Il était donc de mon devoir en écoutant les jeunes entrepreneurs et la jeunesse à laquelle j’appartiens de trouver les voies et moyens pour mettre tous les outils à la disposition de nos populations afin de faciliter la vie au quotidien. Vous avez vu le lancement du backbone national, le lancement de la construction du premier Adaptcenter certifié Oktay, aussi le lancement du projet vice sécurisé avec les caméras installées un peu partout à travers Conakry et qui va s’étendre à travers le pays. Et aujourd’hui, une autre initiative du président de la République le Pr Alpha Condé est de lancer ce projet innovant qui consiste à améliorer la connectivité, non seulement, au niveau de la capitale, mais aussi à l’intérieur du pays, le projet nommé WIFI pour tous. C’est un honneur pour moi de lancer ce projet aujourd’hui, une initiative du président de la République qui a le souci de la jeunesse guinéenne», a fait savoir M. Coulibaly qui invite les autres opérateurs d’emboiter le pas dans cette initiative afin de rendre disponible le service internet partout et de réduire les factures numériques.

« Il est demandé à la jeunesse de s’approprier de ces outils et de ces infrastructures structurant afin de développer notre pays. Nous avons une opportunité à ne pas manquer, nous avons un président visionnaire, un président qui sait ce que ça prend pour le développement socio-économique de notre pays. Et c’est pourquoi, aujourd’hui nous lançons ce projet ‘’WIFI pour tous’’ qui est un projet pilote et qui dans un avenir proche sera mis à la disposition d’un opérateur pour que ce service soit disponible pour l’ensemble de la population guinéenne. Et c’est le lieu de demander à l’ensemble des opérateurs d’emboîter le pas pour rendre le service internet disponible et surtout de réduire les fractures numériques entre la capitale et les régions », a conclu Omar Saïd Koulibaly.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023