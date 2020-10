Programme Alimentaire Mondial - Communiqué de presse

16 octobre 2020 – Journée Mondiale de l’Alimentation

RENFORCER LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES FACE À L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE PERSONNES AFFECTÉES PAR LA FAIM DANS LE MONDE : UN BESOIN URGENT

Guinée - Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) se joint aujourd'hui à ses agences sœurs pour appeler à une action globale visant à améliorer les systèmes qui produisent et distribuent les aliments que nous mangeons et permettre aux populations de mieux résister aux chocs et aux effets de la pandémie de COVID-19 et ainsi éviter les poussées alarmantes du niveau de la faim dans le monde.

Dans de nombreux pays, les effets socio-économiques de la pandémie - en particulier la perte de revenus et des transferts de fonds de la diaspora - aggravent les menaces existantes liées aux conflits et aux changements climatiques. En Guinée, l'accès à la nourriture reste un défi pour 22 % des ménages, soit 2,4 millions de personnes, malgré son riche potentiel agricole, qui est affecté par une faible productivité et d'importantes pertes post-récoltes ainsi que le changement climatique. La pandémie COVID-19 ayant affecté la situation socio-économique du pays, le PAM estime que 613 571 personnes supplémentaires aux 267 170 personnes actuellement en situation d'insécurité alimentaire vont être touchées par l'insécurité alimentaire d'ici la fin de 2020.

« Le monde produit suffisamment de nourriture pour tout le monde ; ce n’est donc pas un problème de pénurie mais d’accès à des aliments nutritifs et abordables », a déclaré le Directeur exécutif du PAM, David Beasley. « Les petits exploitants agricoles des pays en développement ont besoin de soutien pour pouvoir cultiver de manière plus durable, puis stocker et transporter leurs produits vers les marchés, et finalement améliorer leurs propres moyens de subsistance. Lorsque la nourriture passe de la ferme, tout au long de la chaîne d'approvisionnement, aux assiettes de manière efficace et équitable, tout le monde en profite. »

Le PAM, qui vient de recevoir le Prix Nobel de la Paix 2020 pour ses efforts de lutte contre la faim, possède une expérience inégalée dans l'achat et la distribution de nourriture. Chaque année, le PAM augmente la quantité de nourriture qu'il achète localement aux petits producteurs, en dispensant des formations sur le stockage, la réduction des pertes après récolte et sur la manière d'accéder aux marchés. L'objectif est de construire des systèmes alimentaires dynamiques qui contribuent à la croissance agricole et au renforcement des économies nationales.

La nécessité d’une action concertée pour améliorer la production agricole tout en renforçant les chaînes d’approvisionnement mondiales et en mettant fin au gaspillage alimentaire est prise en compte dans le thème de la Journée mondiale de l’alimentation de cette année : « Cultiver, nourrir, préserver. Ensemble. Agir pour l’avenir. »

Les trois agences basées à Rome - le PAM, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) et le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) - appellent à un investissement durable dans les systèmes alimentaires afin de parvenir à une alimentation saine pour tous. Sans améliorations massives de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, de nombreux pays fragiles vont devenir de plus en plus vulnérables à la volatilité financière et aux chocs climatiques.

Aucun gouvernement ou organisation ne peut atteindre ces objectifs seul. Plus que jamais, une solidarité mondiale est nécessaire pour aider toutes les personnes, et en particulier les plus vulnérables, à faire face aux crises auxquelles la planète est confrontée - conflits multiples, changement climatique et COVID-19.

À travers son plan stratégique pays provisoire 2019-2022, aligné aux priorités du gouvernement Guinéen, le PAM fournit une assistance alimentaire et nutritionnelle aux populations vulnérables, dont les enfants, les femmes enceintes et allaitantes et les personnes vivant avec le VIH et la Tuberculose, à travers ses programmes d’alimentation scolaire, et ses interventions pour le traitement de la malnutrition aiguë modérée et prévention de la malnutrition chronique.

Le PAM fournit également un appui aux petits exploitants agricoles et communautés vulnérables à travers l’aménagement des périmètres agricoles ainsi que des formations afin de les aider à produire des denrées alimentaires de manière pérenne et renforcer leur résilience aux chocs climatiques tout en améliorant la sécurité alimentaire.

Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies est le lauréat du prix Nobel de la paix 2020.

