Pita: Mouctar Diallo mobilise des associations de jeunes pour l’assainissement de l’hôpital préfectoral

L’assainissement du milieu hospitalier sauve des vies. Cette assertion prend tout son sens avec l’activité menée ce vendredi, 16 octobre 2020, par l’ONG Natif de Pita dans l’enceinte de l’hôpital préfectoral. Très tôt ce matin, des jeunes par centaine, munis de brouettes, de râteaux, de pelles entre autres, ont nettoyé l’intérieur de la cour de l’hôpital.

L’objectif selon Mamadou Yéro Barry coordinateur du projet Natif de Pita est d’avoir un environnement sain dans lequel les patients peuvent se rétablir et rentrer chez eux, sans ramener avec eux quelque chose qu’ils n’avaient pas au départ. « (...) Nous avons initié cet assainissement afin de rendre l’hôpital préfectoral de Pita plus propre. La santé des patients dépend aussi de l’hygiène qui se trouve dans cet hôpital. Il y a des herbes qui ont poussé abondamment dans la cour et des objets inutiles y traînent aussi. Aujourd’hui, les jeunes se sont massivement mobilisés pour nettoyer tout ça (...) », a-t-il expliqué.

En ce qui concerne l’implication des jeunes, la Directrice Préfectorale de la Jeunesse a joué un rôle. « Je remercie personnellement les jeunes qui se sont mobilisés et ceux également qui ont répondu à notre appel. Ces jeunes hommes et femmes ont prouvé qu’ils sont au service de leur ville. La propreté de notre hôpital, c’est l’affaire de tout le monde », a déclaré Oumou Salamata Barry.

Pour sa part, le représentant de l’ONG à Pita a vivement remercié le ministre Mouctar Diallo, natif de la localité, pour avoir doté les jeunes de matériels nécessaires pour l’assainissement. « (...) Si nous sommes parvenus à mener notre activité de nettoyage aujourd’hui, c’est grâce au ministre de la jeunesse et de l’emploi des jeunes Mouctar Diallo. Il nous a offerts des râteaux, des pairs de gants, des brouettes, des pelles etc. Nous lui disons merci pour tout ce qu’il fait pour la ville de Pita », a déclaré Elhadj Souleymane Diallo.

Les responsables de l’hôpital se sont réjouis de l’initiative et ont remercié les différents acteurs notamment le ministre de la jeunesse Mouctar Diallo.