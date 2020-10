Mutinerie au camp Samoreyah : Importantes précisions du Ministre d’Etat Mohamed Diané…

CONAKRY- La mort du du Colonel Mamady Condé vient d’être confirmée par le Ministère de la Défense Nationale. Le Commandant du camp de Samoreyah a été tué dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 octobre 2020 par des hommes armés.

Merci de lire ici un communiqué signé du Ministre d’Etat Dr Mohamed Diané…

Dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 octobre 2020, des hommes armés ont ouvert le feu dans l'enceinte du Camp militaire de Samoreyah à Kindia blessant mortellement le colonel Mamady Condé, commandant du Bataillon spécial des commandos en attente de Somoreyah-BSCA.

Les Forces de défense ont immédiatement réagi pour sécuriser le camp et ses environs. La situation est sous contrôle à Kindia.

Des enquêtes sont ouvertes et les ratissages se poursuivent.

En cette douloureuse circonstance, le ministère de la Défense nationale présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée, au président de la République, au chef d'État-major général des Armées et à l'ensemble des Forces de défense et de sécurité.

Le ministre d'État