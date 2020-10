Karamoko, l’interprète d’Alpha Condé parle : "Pourquoi je suivais les gestes du Président…"

MAMOU-Né en 1972, Souleymane Bah alias Karamoko, conseiller chargé de mission au gouvernorat de Mamou, sa ville d’origine, fait parler de lui sur les réseaux sociaux depuis le passage du président Alpha Condé à Mamou. Il a eu le "privilège" sinon la lourde "charge"de traduire le discours d’Alpha Condé en campagne ce mercredi 14 octobre à Mamou.

Jusque-là méconnu du grand public, ce natif de la ville carrefour a révélé aux yeux de l’opinion ses véritables qualités d’interprète. En plus de traduire le message véhiculé, il y met de la manière, rythmant ses paroles avec des gestes dont lui seul a le secret. Devenu la risée des réseaux sociaux, Karamoko reste serein et affiche une fierté assumée. Africaguinee.com l’a interrogé.

Alors que ses vidéos font le tour du monde, quelquefois accompagnées de commentaires les plus hilarants, Souleymane Bah répond qu’il est fier de cela. Il dit avoir appris à interpréter auprès de sa famille qui, selon lui, est bien reconnue au Fouta.

« J’ai appris à traduire chez moi, à Mamou. Je l’ai étudié avec mes parents. Chaque chose que tu fais, tu dois la connaitre. Je suis très content, car je ne suis pas le seul à Mamou. Si le président pense à moi, c’est un honneur pour toute la ville. Si le président fait des gestes, je suis tenu obligé de le suivre. On ne me paye rien. Je fais cela gratuitement. Je suis un militant du RPG et je suis fier de ce que je faisais hier. Si tout le monde me voyait faire ces gestes, c’est un honneur pour moi », dit le conseiller du gouverneur de Mamou.

Habib samaké

Correspondant régional

D’Africaguinee.com à Mamou